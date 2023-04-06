Батіг і тістечка для Китаю: як Захід відриває Пекін від Москви на нашу користь

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Китай затаївся, або Що означають останні заяви Китаю

Любо-дорого спостерігати за сьогоднішніми заявами Китаю. Офіційно Китай не підтримує РФ у війні проти України, заява про "безмежну дружбу" — це риторичний прийом, — посол КНР в ЄС Фу Цун.

Чому так? Ну тут все просто – занадто активно взялись європейці за китайську економіку.

Тут тобі і нові регуляторні правила для Huawei, через які останній втратив майже весь прибуток за минулий рік.

І атака на корпорацію Тік-Ток. У США нині йде цілий публічний "серіал", в якому політики, економісти та інфлюенсери обговорюють важливість та/чи не припустимість санкцій проти Тік-току. Логічно. Застосування подібних санкцій має бути публічним. Влада має доводити їх необхідність. Нам теж варто вчитись так поступати.

А паралельно з "батогом" Захід пропонує Китаю "тістечка." Не даром, ой не даром туди останні тижні поїхали очільники Іспанії, Франції, Німеччини і сама очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн.

Думаю, вони привезли чіткий та прагматичний "економічний пакет," який має на меті переконати Китай спинити свою підтримку Росії.

Євросоюз має цілий набір інструментів впливу на Китай Фото: скріншот

Якщо чесно – не знаю, чи вийде переламати стратегічну лінію Китая, який націлений допомагати Росії та у найближчі роки почати військову агресію проти Тайваню.

А от то, що це заставить їх пригальмувати з підтримкою Росії – цілком вірю.

Тому уважно спостерігаймо за подіями на американо-китайському фронті. Доля російсько-українського протистояння зараз значною мірою вирішується саме там.

Джерело.

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