Батіг і тістечка для Китаю: як Захід відриває Пекін від Москви на нашу користь
"Уважно спостерігаймо за подіями на американо-китайському фронті. Доля російсько-українського протистояння зараз значною мірою вирішується саме там". Думка.
Китай затаївся, або Що означають останні заяви Китаю
Любо-дорого спостерігати за сьогоднішніми заявами Китаю. Офіційно Китай не підтримує РФ у війні проти України, заява про "безмежну дружбу" — це риторичний прийом, — посол КНР в ЄС Фу Цун.
Чому так? Ну тут все просто – занадто активно взялись європейці за китайську економіку.
Тут тобі і нові регуляторні правила для Huawei, через які останній втратив майже весь прибуток за минулий рік.
І атака на корпорацію Тік-Ток. У США нині йде цілий публічний "серіал", в якому політики, економісти та інфлюенсери обговорюють важливість та/чи не припустимість санкцій проти Тік-току. Логічно. Застосування подібних санкцій має бути публічним. Влада має доводити їх необхідність. Нам теж варто вчитись так поступати.
А паралельно з "батогом" Захід пропонує Китаю "тістечка." Не даром, ой не даром туди останні тижні поїхали очільники Іспанії, Франції, Німеччини і сама очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн.
Думаю, вони привезли чіткий та прагматичний "економічний пакет," який має на меті переконати Китай спинити свою підтримку Росії.
Якщо чесно – не знаю, чи вийде переламати стратегічну лінію Китая, який націлений допомагати Росії та у найближчі роки почати військову агресію проти Тайваню.
А от то, що це заставить їх пригальмувати з підтримкою Росії – цілком вірю.
Тому уважно спостерігаймо за подіями на американо-китайському фронті. Доля російсько-українського протистояння зараз значною мірою вирішується саме там.Важливо