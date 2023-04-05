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Думки Санкції США проти Росії

Перша перемога Китаю над Росією. Автомобільний ринок повністю завойований "китайцями"

"У 2023 частка китайських марок на росiйському ринку перевищить 25%, прогнозували аналітики Промсвязьбанку. Але якщо Росії не вдасться відновити власне виробництво, то частка "китайців" зросте до 70%". Думка

Ростислав Демчук
Ростислав Демчук
Журналіст
eye 1217
авторинок, Росiя, Китай, санкции проти рф, Китайські авто, китайський автопром
Китайські авто величезним потоком рухаються до Росії
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Росія переходить майже повністю на китайські автомобілі. І це — перемога!

У падінні виробництва легкових автомобілів у Росії до мінімуму з часів правління Леоніда Брежнєва винні західні партнери, які порушили взяті на себе зобов'язання, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Вони повелися дуже некоректно, порушили всі свої зобов'язання. І в нас падіння в автомобільній промисловості склало 60%", — сказав під час спілкування з робітниками на заводі "Уралжелдормаш" Путін.

Як розв'язати проблему?

"Загалом генеральний шлях вирішення цієї проблеми — це кратне збільшення випуску найбільш затребуваних автомашин", — підсумував Путін, висловивши впевненість, що уряд цього досягне.

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Санкції все-таки мають свій руйнівний вплив на російську економіку.
Фото: 112.ua

Після початку війни в Україні в Росії призупинили роботу заводи всіх іноземних автовиробників. Багато з них пізніше оголосили про виїзд з країни та продаж активів. У тому числі зупинилися конвеєри на заводі Volkswagen та "ПСМА Рус" у Калузі, де збирали Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi, Mazda у Владивостоці, Mercedes-Benz у Підмосков'ї, Nissan та Toyota у Санкт-Петербурзі. На колишньому заводі Renault у Москві та калінінградському майданчику "Автотор" організували "викруткове" складання китайських машин.

До кінця 2022 року на російському авторинку залишилося лише 14 брендів із 60. Лише три з них були вітчизняними: Lada, ГАЗ та УАЗ, а решта — китайськими: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

За даними Росстату, 2022 року в Росії було випущено на 67% автомобілів менше, ніж роком раніше. Усього з конвеєрів зійшло 450 тис. машин — мінімальна кількість з перших років правління Леоніда Брежнєва. Для порівняння: 1970 року СРСР випускав 344 тис. автомобілів на рік, а 1975 року, після запуску заводів у Горькому та Тольятті, вже 1,2 млн.

Перспектива "китайців" — 70% російського ринку

За січень — лютий 2023 року російські заводи виготовили лише 53,9 тис. машин, що на 73,5% менше, ніж за той же період 2022 року, підрахувало агентство "Автостат".

Слідом за падінням виробництва автомобілів впали і продажі нових автомобілів — у лютому вони впали на 62,5% щодо аналогічного періоду минулого року. Усього було продано 41 851 машину. На першому місці з продажу залишається Lada Granta з результатом 16 257 штук, на другому — Lada Niva (6631 штук), а замикає трійку китайський Haval Jolion (2445 штук).

У 2023 частка китайських марок перевищить 25%, прогнозували аналітики Промзв'язку банку. Але якщо Росії не вдасться відновити власне виробництво, то частка "китайців" зросте до 70%, попереджає асоціація "Російські автомобільні дилери".

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