Первая победа Китая над Россией. Автомобильный рынок полностью завоеван "китайцами"

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Россия почти полностью переходит на китайские автомобили. И это – победа!

В падении производства легковых автомобилей в России до минимума со времен правления Леонида Брежнева виновны западные партнеры, нарушившие взятые на себя обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они повели себя очень некорректно, нарушили все свои обязательства. И у нас падение в автомобильной промышленности составило 60%", — сказал во время общения с рабочими на заводе "Уралжелдормаш" Путин.

Как решить проблему?

"В общем, генеральный путь решения этой проблемы — это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин", — подытожил Путин, выразив уверенность, что правительство этого достигнет.

Санкции все-таки оказывают свое разрушительное влияние на российскую экономику. Фото: 112.ua

После начала войны в Украине в России приостановили работу заводы всех иностранных автопроизводителей. Многие из них позже объявили о выезде из страны и продаже активов. Среди них остановились конвейеры на заводе Volkswagen и "ПСМА Рус" в Калуге, где собирали Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, Mazda во Владивостоке, Mercedes-Benz в Подмосковье, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге. На бывшем заводе Renault в Москве и калининградской площадке "Автотор" организовали "отверточную" сборку китайских машин.

До конца 2022 года на российском авторынке осталось только 14 брендов из 60. Только три из них были отечественными: Lada, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайскими: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Фотон, Оmoda.

По данным Росстата, в 2022 году в России было выпущено на 67% автомобилей меньше, чем годом ранее. Всего с конвейеров сошло 450 тыс. машин – минимальное количество с первых лет правления Леонида Брежнева. Для сравнения: в 1970 году СССР выпускал 344 тыс. автомобилей в год, а в 1975 году после запуска заводов в Горьком и Тольятти уже 1,2 млн.

Перспектива "китайцев" — 70% российского рынка

За январь-февраль 2023 года российские заводы изготовили лишь 53,9 тыс. машин, что на 73,5% меньше, чем за тот же период 2022 года, подсчитало агентство "Автостат".

Вслед за падением производства автомобилей упали и продажи новых автомобилей — в феврале они упали на 62,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего было продано 41 851 машина. На первом месте по продаже остается Lada Granta с результатом 16 257 штук, на втором – Lada Niva (6631 штук), а замыкает тройку китайский Haval Jolion (2445 штук).

В 2023 году доля китайских марок превысит 25%, прогнозировали аналитики Промсвязи банка. Но если России не удастся восстановить собственное производство, то доля "китайцев" вырастет до 70%, предупреждает ассоциация "Российские автомобильные дилеры".

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