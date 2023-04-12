План П для поганого сценарію війни: Україні потрібно розуміти заздалегідь усі варіанти свого майбутнього

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Зараз є дві найважливіші для країни речі: вистояти та зрозуміти, як жити далі.

Ми не беремо до уваги несприятливий результат війни. І це неправильно. Якщо є план А і план Б, то потрібно обов'язково продумати план П. Не у форматі "все пропало, всі померли", а у форматі "що ми робитимемо, якщо…"

Ніхто, і ми самi теж, навіть не розуміє, що вважатиметься нашою перемогою. Кордони 2022, 1991, 2014? Які стратегічні завдання ми вирішуватимемо у кожному з випадків? Які тактичні дії будуть потрібні у кожному з варіантів? Адже перемога — це коли після війни країна перебуває в кращому становищі, ніж до початку військових дій. Буває й так, що своє становище не покращує жодна з сторін, що воюють.

На даний момент ми встояли під ударом, і це вже перемога. Вижили, як країна, зазнавши колосальних територіальних, людських та економічних втрат. Ми ще в гарячці бою, ми ще не до кінця усвідомили, що орки зробили з нашою землею, а тисячі квадратних кілометрів стали непридатними для життя, землеробства, потребують розмінування, знезараження. Це не на тиждень чи два. Це не до "після перемоги". Це на десятки років.

Усувати наслідки війни доведеться ще багато років Фото: Відкриті джерела

Наша промисловість на Сході перестала існувати. Наша логістика спиралася на порти півдня, які окуповані, а для нормального відновлення транспортних артерій нам треба не тільки відбити весь Південь, а й потопити флот, або зробити так, щоб він носа не висунув з Новоросійська.

А що буде, якщо війна піде довго? Як і планує кремлівський мерзотник? Він готовий до цього. А ми?

Що робитимемо після гарячої фази? Що будувати? Що відновлювати? Як ладити між собою? Як думати? Що буде із економікою? Енергетикою? Логістикою? Як будувати промисловість під ракетною загрозою? Що робити у прикордонних областях?

У будь-якому випадку це не закінчиться завтра. І не післязавтра. І не за рік.

Закінчення гарячої фази значить закінчення війни. Це тривала війна на остаточний результат. Війна на виснаження. Її виграє не атомна зброя, а вміння вижити в ситуації рецесії, що наростає, використовуючи науково-технічний прогрес. Її виграє не найсильніший, а найрозумніший і найпристосованіший. Той, хто зуміє адаптуватися та отримати позитивний результат у найнесприятливіших умовах.

Нам не варто чекати останнього пострілу та параду українських військ на Червоній площі.

Наступний наступ — це не взяття Берліна.

Я дуже хочу, щоб ми перемогли, загнали звіра в клітку і, взявшись за руки, пішли до світлого майбутнього.

Але, на жаль, не все i завжди виходить, як нам хочеться.

Завжди потрібний план П. І розуміння, що у житті нічого і ніколи не йде за планом. Тим більше, оптимістично.

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