План П для плохого сценария войны: Украине нужно понимать заранее все варианты своего будущего

Related video

Сейчас есть две самые важные для страны вещи: выстоять и понять, как жить дальше.

Мы совершенно не принимаем во внимание неблагоприятный исход войны. И это неправильно. Если есть план А и план Б, то нужно обязательно продумать план П. Не в формате "все пропало, все умерли", а в формате "что мы будем делать, если…"

Никто, и мы в том числе, не понимает, что будет считаться нашей победой. Границы 2022, 1991, 2014? Какие стратегические задачи мы будем решать в каждом из случаев? Какие тактические действия будут нужны в каждом из вариантов? Ведь победа — это когда после войны страна оказывается в положении лучшем, чем до начала военных действий. Бывает и так, что свое положение не улучшает ни одна из воюющих сторон.

На настоящий момент мы устояли под ударом — и это уже победа. Выжили, как страна, понеся колоссальные территориальные, человеческие и экономические потери. Мы еще в горячке боя, мы еще не до конца осознали, что орки сделали с нашей землей, а ведь тысячи квадратных километров стали непригодными для жизни, земледелия, нуждаются в разминировании, обеззараживании. Это не на неделю или две. Это не до "после победы". Это на десятки лет.

Устранять последствия войны придется еще много лет Фото: Открытые источники

Наша промышленность на Востоке перестала существовать. Наша логистика опиралась на порты юга, которые оккупированы, а для нормального восстановления транспортных артерий нам надо не только отбить весь Юг, но и потопить орочий флот или сделать так, чтобы он нос не высунул из Новороссийска.

А что будет, если война пойдет вдолгую? Как и планирует кремлевский мерзавец? Он к этому готов. А мы?

Что будем делать после горячей фазы? Что строить? Что восстанавливать? Как ладить между собой? Как мыслить? Что будет с экономикой? Энергетикой? Логистикой? Как строить промышленность под ракетной угрозой? Что делать в приграничных областях?

В любом случае, это не закончится завтра. И не послезавтра. И не через год.

Окончание горячей фазы не означает окончание войны. Это долгая война на окончательный результат. Война на истощение. Ее выиграет не атомное оружие, а умение выжить в ситуации нарастающей рецессии, используя научно-технический прогресс. Ее выиграет не самый сильный, а самый умный и приспособленный. Тот, кто сумеет адаптироваться и получить позитивный результат в самых неблагоприятных условиях.

Нам не стоит ждать последнего выстрела и парада украинских войск на Красной площади.

Грядущее наступление — это не взятие Берлина.

Я очень хочу, чтобы мы победили, загнали зверя в клетку и, взявшись за руки, пошли к светлому будущему.

Но, к сожалению, не все и всегда получается, как нам хочется.

Всегда нужен план П. И понимание, что в жизни ничего и никогда не идет по плану. Тем более, по оптимистическому.

Источник

Важно