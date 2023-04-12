Зенітні ракети закінчуються. Як вирішити головну проблему із озброєнням для ЗСУ

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Я зараз крамольну річ скажу.

Мене не надихають "Леопарди" та F-16. Мене турбує кількість артилерійських снарядів, мін та ракет для систем ППО.

Судячи з того, що пишуть західні ЗМІ, зенітні ракети у нас закінчуються. І якщо імперія зможе безкарно застосовувати свою авіацію, то жодні танки і навіть літаки не допоможуть.

Буде зовсім інша війна.

Сучасні західні системи ППО – ось що потрібно Україні насамперед Фото: Відкриті джерела

Де брати ракети до старих радянських "Буків" та С-300? — Мабуть, уже ніде. Потрібні західні зенітні комплекси і західні ракети до них.

Цікаво, хтось займається цією проблемою?.. Адже чути лише про танки, бетеєри та літаки. І про безпілотники — модне слово.

Але нам потрібна система ППО. Це є ключовим чинником стійкості України у війні.

Якщо не буде "парасолі" над головою, ми відчуємо себе сильними, сміливими, але безпорадними вовками, коли на них полюють з вертольота.

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