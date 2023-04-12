Зенітні ракети закінчуються. Як вирішити головну проблему із озброєнням для ЗСУ
"Судячи з того, що пишуть західні ЗМІ, зенітні ракети у нас закінчуються. І якщо імперія зможе безкарно застосовувати свою авіацію, то жодні танки, і навіть літаки не допоможуть". Думка
Я зараз крамольну річ скажу.
Мене не надихають "Леопарди" та F-16. Мене турбує кількість артилерійських снарядів, мін та ракет для систем ППО.
Судячи з того, що пишуть західні ЗМІ, зенітні ракети у нас закінчуються. І якщо імперія зможе безкарно застосовувати свою авіацію, то жодні танки і навіть літаки не допоможуть.
Буде зовсім інша війна.
Де брати ракети до старих радянських "Буків" та С-300? — Мабуть, уже ніде. Потрібні західні зенітні комплекси і західні ракети до них.
Цікаво, хтось займається цією проблемою?.. Адже чути лише про танки, бетеєри та літаки. І про безпілотники — модне слово.
Але нам потрібна система ППО. Це є ключовим чинником стійкості України у війні.
Якщо не буде "парасолі" над головою, ми відчуємо себе сильними, сміливими, але безпорадними вовками, коли на них полюють з вертольота.Важливо