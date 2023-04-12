Зенитные ракеты на исходе. Как решить главную проблему с вооружением для ВСУ

Related video

Я сейчас крамольную вещь скажу.

Меня не вдохновляют "Леопарды" и F-16. Меня беспокоит количество артиллерийских снарядов, мин и ракет для систем ПВО.

Судя по тому, что пишут западные СМИ, зенитные ракеты у нас на исходе. И если империя сможет безнаказанно применять свою авиацию, то никакие танки, и даже самолеты не помогут.

Будет совсем другая война.

Современные западные системы ПВО - вот что нужно Украине в первую очередь Фото: Открытые источники

Где брать ракеты к старым советским "Букам" и С-300? — Наверное, уже нигде. Нужны западные зенитные комплексы, и западные ракеты к ним.

Интересно, кто-то занимается этой проблемой?.. Ведь слышно только про танки, бэтээры и самолеты. И про беспилотники — модное слово.

Но нам нужна система ПВО. Это ключевой фактор устойчивости Украины в войне.

Если не будет "зонтика" над головой, мы ощутим себя сильными, смелым, но беспомощными волками, когда на них охотятся с вертолета.

Источник

Важно