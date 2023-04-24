Працювати на перемогу. Досвід Рузвельта може виявитися корисним для України

Related video

Зараз існує міф, що в Другу світову війну вся американська промисловість об’єдналась і масово почала випускати зброю.

Міф, бо це неправда. Насправді, не всі компанії підтримували Рузвельта. Коли Рузвельт оголосив плани щодо мобілізації економіки, то деякі компанії чхати на них хотіли.

Форд, наприклад, продовжував виробляти авто. І перемкнутись на воєнні рейки автомобільні компанії змусили тільки драконівські методи з нормування гуми, які держава ввела в січні 1942.

Взагалі, для розуміння самої ситуації треба розповісти як виглядав цей ринок до війни і на її початку.

До появи синтетичної резини, гуму для автомобільних шин виробляли з каучуку. Перед початком війни, внутрішнє споживання каучуку в США складало десь 600 тисяч тонн і майже весь він імпортувався. Переважно з азійських країн, як Філіппіни, Індонезія, Малайзія.

Промислова гума стала методом виховання патріотизму Фото: pexels.com

Коли почалась Друга світова війна, то фактично весь імпорт каучуку був зупинений через домінування Японії в тому регіоні.

Проблема була настільки критична, що загрожувала національній безпеці. Тому було вирішено створити Rubber Reserve Company, яка мала займатись закупівлею каучуку на міжнародному ринку. Взагалі, це дуже крута тема і на цей рахунок можна зняти документальний фільм, як вирішуються подібні завдання, але не буду вас перенавантажувати текстом.

Потім згодом, за державний кошт будо налагоджено виробництво синтетичного каучуку (держава тоді контролювала 90% цього виробництва).

І так, держава стала майже фактичним монополістом на цьому ринку.

А в 1942 запровадила заходи нормування цієї сировини для різних галузей. Тобто, автомобільні компанії залишили без гуми. Якщо хочете отримати гуму, то будьте ласкаві почати виробляти продукцію військового призначення — і отримаєте гуму.

До речі, після війни бізнес настільки піднявся на держконтрактах, що намагався не згадувати свій супротив на початку війни.

Джерело

Важливо