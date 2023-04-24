Работать на победу. Опыт Рузвельта может оказаться полезным для Украины

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Сейчас существует миф о том, что во Вторую мировую войну вся американская промышленность объединилась и массово начала выпускать оружие.

Миф, потому что это неправда. На самом деле не все компании поддерживали Рузвельта. Когда Рузвельт объявил планы по мобилизации экономики, то некоторые компании чихать на них хотели.

Форд, к примеру, продолжал производить авто. И переключиться на военные рельсы автомобильные компании заставили только драконовские методы по нормированию резины, которые государство ввело в январе 1942 года.

Вообще, для понимания самой ситуации нужно рассказать, как выглядел этот рынок до войны и в ее начале.

До появления синтетической резины, резину для автомобильных шин производили из каучука. Перед началом войны, внутреннее потребление каучука в США составляло около 600 тысяч тонн и почти весь он импортировался. В основном из азиатских стран, как Филиппины, Индонезия, Малайзия.

Промышленная резина стала методом воспитания патриотизма Фото: pexels.com

Когда началась Вторая мировая война, фактически весь импорт каучука был остановлен из-за доминирования Японии в том регионе.

Проблема была настолько критична, что угрожала национальной безопасности. Поэтому было решено создать Rubber Reserve Company, которая должна заниматься закупкой каучука на международном рынке. Вообще это очень крутая тема и на этот счет можно снять документальный фильм, как решаются подобные задачи, но не буду вас перегружать текстом.

Затем впоследствии, за государственные средства было налажено производство синтетического каучука (государство тогда контролировало 90% этого производства).

И таким образом государство стало почти фактическим монополистом на этом рынке.

А в 1942 году ввела меры нормирования этого сырья для различных отраслей. То есть автомобильные компании оставили без резины. Если хотите получить резину, то будьте добры начать производить продукцию военного назначения — и получите резину.

Кстати, после войны бизнес настолько поднялся на госконтрактах, что пытался не вспоминать свое сопротивление в начале войны.

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