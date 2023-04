Грязные деньги. Как Америка смогла победить кумовство и как это сделать современной Украине

Related video

Государственная служба полностью прогнила. В ней преуспевает кумовство. Поэтому на важные государственные должности следует поставить новых, талантливых, неиспорченных властью людей.

Именно под таким лозунгом в 1829 году новоизбранный президент США Эндрю Джексон приступил к очистке высших эшелонов власти от старых кадров, чтобы в дальнейшем их заменить новыми.

Откровенно говоря, критика Джексона была достаточно справедлива. Как только он пришел к власти, сразу инициировал служебные расследования в различных органах государственной власти. И по результатам которых были обнаружены многочисленные примеры злоупотребления властью, расточительности и коррупции со стороны представителей бывшей власти.

Например, было обнаружено, что бывший аудитор Госказначейства Тобиас Уоткинс, также являвшийся другом предыдущего президента Джона Квинси Адамса, незаконно потратил значительную сумму государственных средств на политическую агитацию. Поскольку для нового президента это был вопиющий пример кумовства предыдущей власти, он сделал все возможное, чтобы коррупционера посадили в тюрьму. И на дверях дома, где жил Уоткинс, по указанию президента даже прибили табличку с надписью: "Дом преступника".

Конечно, после такого публичного разоблачения коррупции общество полностью поддерживало Джексона в его намерениях вычистить "авгиевые конюшни". И он воспользовался этой поддержкой, чтобы максимально обновить состав органов государственной власти. Надо сделать ротацию на должностях, как это обновление называл сам Джексон.

Возможно, первоначально намерения Джексона были достаточно благородными, но, как вы все знаете, благими намерениями вымощена дорога в ад. И впоследствии многие начали замечать, как на важные должности назначались люди из близкого окружения Джексона. Неоднократно были замечены случаи, когда под чистку попали очень профессиональные люди, и вместо них на места были посажены бездумные марионетки или люди, которым Джексон был чем-то обязан. А поскольку впоследствии стало понятно, что обновление власти — лишь ширма для захвата власти ближайшим окружением Джексона, это привело к общему разочарованию.

И довольно неплохая по своей сути, но совсем непродуманная на этапе реализации реформа привела к появлению уже неприкрытого кумовства, наводнившего государственный сектор большим количеством некомпетентных, неэффективных госслужащих. И эти псевдореформаторы в лучшем случае занимались только саморекламой, а в худшем саботировали важные решения, если там не было собственного интереса.

Сенатор Нью-Йорка Уильям Марси по этому поводу произнес ироническую фразу: "To the victor belong the spoils — Победителю принадлежат трофеи". Эта фраза привела к появлению нового термина — "spoils system — система трофеев", когда политические победители, как говорят сейчас, делят потоки и решают, кто какие направления будет контролировать.

И эта система процветала в течение следующих 50 лет. Конечно, многие понимали эту проблему. Президент Авраам Линкольн очень хорошо почувствовал проблему, когда в начале президентства столкнулся с сепаратизмом со стороны южных штатов, который привел к Гражданской войне. Однако вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на решении проблем войны, он вынужден был решать внутренние проблемы неэффективности органов госвласти, которые остались ему в наследство. И со стороны того же Авраама Линкольна и Уиллиса Гранта предпринимались попытки реформирования госслужбы. Однако любые попытки реформы всячески блокировались людьми, которым трофейная система приносила значительные дивиденды.

А сдвиг в этом вопросе произошел случайно. В 1880 году президентские выборы выиграл Джеймс Гарфилд. Обычный юрист Чарльз Гитто, не связанный с президентом, вообразил, что сыграл важнейшую роль в победе Гарфилда. За это президент обязан его вознаградить и назначить консулом, желательно в Париже. И с твердой решимостью получить свое, он начал писать многочисленные письма президенту. Безусловно, никто не собирался выполнять прихоти этого ненормального. Ему отказали. После этого сумасшедший Гитто убил Гарфилда.

Это убийство привело к широкому общественному резонансу. Все считали, что именно трофейная система повлекла за собой убийство. После этого произошел масштабный сдвиг в реформе госслужбы. И уже в 1883 году был принят Закон Пендлтона. Согласно этому закону, теперь любое назначение на важный государственный пост проводилось в результате конкурсных экзаменов и только на основании определенных личных качеств. Политические связи и принадлежность к какой-либо силе больше не играли роли. Также закон сделал незаконным увольнение и понижение в должности чиновников только по политическим причинам.

Сам закон сильно изменил финансирование избирательных кампаний. Во времена трофейной системы кампания финансировалась за счет богатых доноров, с которыми расплачивались хлебными должностями. После принятия закона такая возможность исчезла, и поэтому политикам пришлось искать новые формы финансирования.

Сам закон сыграл исключительную роль в создании профессиональной государственной службы. И сейчас действие закона охватывает большинство госслужащих.

В общем, как можно видеть на этом примере, развитие этой страны тоже во многом не было таким хорошим, как нам хотелось бы думать. А многие моменты можно увидеть и в современной Украине. И самое неприятное, что в этом не видят ничего плохого. Даже нормально, что кто-то приводит свою команду и утверждает в должности своих людей, без учета того, насколько они отвечают ей. По сути, это та же система трофеев, которая имела место 200 лет назад в США.

