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Думки

Образа Маріуполя. Чому фестиваль фантастики в окупованому місті — жах Стругацьких, що ожив

"Російські фантасти збираються провести щорічний конвент "Інтерпресскон" у Маріуполі. Так, вам не здалося — у Маріуполі. У місті Марії, знищеному російськими військами. У вбитому місті, труп якого вкрали, щоб прилюдно поглумитися". Думка

Ян Валєтов
Ян Валєтов
Письменник
eye 484
маріуполь, руйнування, руїни, війна
Фото: DW | Вбитий Маріуполь – місце для зйомок апокаліптичного фільму, а не для фестивалю фантастів
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В принципі, новина не вражає.

Але дуже показова.

Борис Сидюк написав, що цього року російські фантасти збираються провести щорічний конвент "Інтерпресскон" у Маріуполі, спільно з доморощеним місцевим конвентом фантастики "Зірки над Донбасом". Так, вам не здалося — у Маріуполі. У місті Марії, знищеному російськими військами. У місті, де "визволителі" вбили невідому кількість мирних жителів. У руїнах якого собаки, що розжиріли на війні, їли чоловічину і тягали в зубах людські кістки. Там, де російські бомби зносили квартали і засипані в підвалах люди тижнями помирали від голоду і спраги. У вбитому місті, труп якого вкрали, щоб прилюдно поглумитися.

"Інтерпрескон" — дітище братів Стругацьких, авторів "Населеного острова", "Граду приреченого", "Важко бути богом". Колись, за часів радянської диктатури, вони зуміли написати романи, що розкривають її суть, нагальні пропаганди і те, як люди під її впливом легко перетворюються на стадо. У нелюдів.

Життя вміє жартувати по-чорному. Тепер їхні "учні" збираються їхати до Маріуполя.

Можна як завгодно довго сперечатися про те, яку позицію займали б Аркадій Натанович та Борис Натанович сьогодні.

Їх немає, ми цього ніколи не дізнаємось.

Вони пішли, та їх книжки залишилися. І в цих книгах, як на мене, їхня позиція висловлена гранично ясно.

На жаль, вони вгадали.

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Визволителі принесли в Маріуполь морок, жах... і фантастику

Який страшний сморід! Але як вільно дихається в оновленому Арканарі! Чому б благородним донам не з'їздити до Маріуполя?

Продовження "Заселеного острова" пишеться на наших очах. Равлик повзе по схилу, але не вгору, а в пекло.

Не стану нікого з колишніх знайомих судити. Не стану нікого вмовлятиму. Мертв'яків не можна вмовити, присоромити і переконувати марно.

Мертв'яки — вони і є мертв'яки.

І "Інтерпрескон" помер не сьогодні.

Просто яскрава деталь у загальній картині. Той, хто падає зі сходів, зазвичай долітає до низу.

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