Оскорбление Мариуполя. Почему фестиваль фантастики в оккупированном городе — оживший ужас Стругацких

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В принципе, новость не поражает воображение…

Но весьма показательна.

Борис Сидюк написал, что в этом году российские фантасты собираются провести ежегодный конвент "Интерпресскон" в Мариуполе, совместно с доморощенным местным конвентом фантастики "Звезды над Донбассом". Да, вы не ослышались — в Мариуполе. В городе Марии, уничтоженном русскими войсками. В городе, где "освободители" убили неизвестное количество мирных жителей. В руинах которого разжиревшие на войне собаки ели человечину и таскали в зубах людские кости. Там, где русские бомбы сносили кварталы и засыпанные в подвалах люди неделями умирали от голода и жажды. В убитом городе, труп которого украли, чтобы прилюдно надругаться.

"Интерпресскон" — детище братьев Стругацких, авторов "Обитаемого острова", "Града обреченных", "Трудно быть богом". Когда-то, во времена советской диктатуры, они сумели написать романы, раскрывающие ее суть, подноготную пропаганды и то, как люди под ее воздействием легко превращаются в стадо. В нелюдей.

Жизнь таки умеет шутить по-черному. Теперь их "ученики" собираются ехать в Мариуполь.

Можно сколь угодно долго спорить о том, какую позицию занимали бы Аркадий Натанович и Борис Натанович сегодня.

Их нет, мы этого никогда не узнаем.

Они ушли, но их книги остались. И в этих книгах, как мне кажется, их позиция высказана предельно ясно.

К сожалению, они угадали.

Освободители принесли в Мариуполь мрак, ужас... и фестиваль фантастики

Какая страшная вонь! Но как вольно дышится в обновленном Арканаре! Почему бы благородным донам не съездить в Мариуполь?

Продолжение "Обитаемого острова" пишется на наших глазах. Улитка ползет по склону, но не вверх, а в преисподнюю.

Не стану никого из бывших знакомцев судить. Не стану никого уговаривать. Мертвяков нельзя уговорить, пристыдить и переубеждать бесполезно.

Мертвяки — они и есть мертвяки.

И "Интерпресскон" умер не сегодня.

Просто яркая деталь в общей картине. Тот, кто падает с лестницы, обычно долетает до низа.

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