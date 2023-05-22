Тестостерон та ейфорія. Як влада діє на людину, обговорили на прикладі "справи Князєва"

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Відкриття вчорашнього дня — дослідження про вплив влади, отриманої людиною, на нейрохімічні процеси у мозку.

Обговорювали кейс Князєва.

— Верховний Суд України, об'єктивно, має найбільшу довіру в українських адвокатів (порівняно з іншими судами)

— Князєв пройшов усі конкурсні комісії, був обраний рішенням суддів Верховного Суду.

Що сталося? Наркотики!

Точніше влада, яка впливає на процеси в мозку за ефектом, порівнянним з дією наркотиків!

Ось короткий список досліджень на тему та висновки:

"Power Changes How the Brain Responds to Others" (2013) авторів Сусан Фіск та Прааняч Ратнакумар. У дослідженні стверджується, що влада змінює, як мозок реагує на інших, і робить його схильнішим до "деіндивідуалізації", процесу, при якому люди бачать інших як об'єкти, а не як індивідуумів. "Effects of Power on Emotion and Expression during a Controversial Group Discussion" (2011) Пітер Келтер та його колеги. У цьому дослідженні встановлено, що люди, які відчувають владу, частіше висловлюють свої почуття і думки, ніж ті, хто почувається безсилими. Вони також схильні частіше брати участь у дискусіях та виступати у ролі лідерів. "Power Increases Infidelity Among Men and Women" (2011) Девід Басс та його колеги. У цьому дослідженні виявили, що влада збільшує ймовірність зради серед чоловіків і жінок. Це пов'язано зі збільшенням впевненості у собі та можливістю залучення партнерів. "Powerful Postures Versus Powerful Roles: Which Is the Proximate Correlate of Thought and Behavior?" (2012) Дана Карні та Емі Цюді. Це дослідження показало, що займаючи домінуючі пози, люди можуть відчувати підвищене почуття влади та контролю над своїми думками та діями. "Power, Distress, and Compassion: Turning a Blind Eye to Suffering of Others" (2010) Аніта Вілліамса і Дечена Шена. Дослідження показує, що почуття влади зменшує здатність людини до емпатії та співпереживання, таким чином, впливаючи на її міжособистісні стосунки. Це підтверджує ідею, що влада може призвести до емоційного відключення, подібного до того, що може виникнути при вживанні деяких видів наркотиків. "Ендогенний тестостерон і cortisol modulate neural responses під час індукованого венгерного контролю" (2011) David Terburg, Peter A. Bos, і Jack van Honk. Дослідження показує, що рівні тестостерону (які можуть бути пов'язані з почуттям влади) можуть впливати на здатність контролювати гнів, що свідчить про зв'язок між владою та емоційним контролем. "Результати соціального статусу на боротьбі діяльності в macaques: a positron emission tomography study" (1992) авторів R.J. Andrew та колег. У цьому дослідженні було показано, що соціальний статус (як проксі влади) впливає на метаболічну активність у певних галузях мозку у макак. Це дозволяє припустити, що влада може фізіологічно впливати на мозок, подібну до дії наркотиків.

Влада і наркотик подекуди - абсолютні близнюки Фото: pexels.com

…

Не стверджуватиму, що Князєв діяв у стані афекту або наркотичного сп'яніння.

Але феномен влади як наркотик відомий давно.

Знаю особисто багато десятків людей, які пройшли владу.

Спостерігав, як змінювалися люди, їхня поведінка, стосунки з оточенням.

Як відсутність компетенцій підмінялося статусом та правом приймати рішення.

Тут часто згадується "Ефект Даннінга Крюгера" (погугліть)

Спостерігав також дуже жорсткі "відходняки", які проходили люди, які втратили владу.

І депресії та алкоголізм, і навіть суїциди…

Що хочу додати.

Розуміння проблеми — перший крок до її вирішення.

Знаючи вплив влади на мозок, як мінімум, варто всім, хто має владу (і бізнесу та політикам) розуміти негативний вплив на мозок.

Прямо як у школі нам розповідали про вплив наркотиків, алкоголю та цигарок.

Плюс, можливо, варто створювати аналоги психологічних гуртків на кшталт "анонімних алкоголіків".

І це не смішно. Це справді хороший профілактичний терапевтичний інструмент.

Там, глянь, і усвідомленості буде більше.

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