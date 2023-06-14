Bradley не закінчаться ніколи. Чому російські фантазії про крах України нічого не варті

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Роспропаганда добу розганяла новину про наші нібито епічні втрати бронетехніки з акцентом на броньовики Бредлі.

"Нарахували" аж 16 знищених Бредлі, з чого традиційно дійшли висновку про швидкий крах України.

Сьогодні США оголосили черговий пакет допомоги на $325 млн. Сумарно за половину червня — вже $2,425 ярдів. За весь травень було $2,175 ярдів.

Серед іншого, у новому пакеті — 15 Бредлі. І 10 Страйкерів.

У росмедіа виникла незручна пауза та питання. Частина росгромадян почала підозрювати, що втрати в техніці можна поповнити. Особливо — якщо їх спочатку завищив потік брехні Конашенков.

У деяких росіян закрадаються хаотичні сумніви і підвищується тривожність. Всіляко допомагаємо їм саморозхитати нерви.

Військова співпраця України та США триває Фото: Yves Herman/Pool (Reuters)

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні говорив по телефону з головною Пентагону Ллойдом Остіном, а також провів зустріч із послом США в Україні та новим аташе з питань оборони.

Основні теми на Рамштайн заявлено. Сподіваюся, дозріє і буде оголошено новий корисний хід…

Тим часом, згідно з офіційними даними, на півдні наші знищили Тор та Бук.

Також нагадую, що якщо взяти середній показник за 15 місяців, то сили оборони України знищували 55,4 артилерійських систем на тиждень.

За вчора знищено 20 штук (у 2,5 рази більше за середні показники).

Щось відбувається.

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