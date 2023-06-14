Bradley не кончатся никогда. Почему российские фантазии о крахе Украины ничего не стоят
Из потери 16 БМП Bradley американская пропаганда сделала чуть ли не военный крах Украины. Но, как отмечает военный эксперт Алексей Копытько, это было тут же восполнено в очередном пакете помощи от США
Роспропаганда сутки разгоняла новость о наших якобы эпических потерях бронетехники с упором на броневики Брэдли.
"Насчитали" аж 16 уничтоженных Брэдли, традиционно пришли к выводу о скором крахе Украины.
Сегодня США объявили очередной пакет помощи на $325 млн. Суммарно за половину июня – уже $2,425 ярда. За весь май было $2,175 ярда.
Среди прочего, в новом пакете – 15 Брэдли. И 10 Страйкеров.
В росмедиа возникла неловкая пауза и вопросы. Часть росграждан начала подозревать, что потери в технике можно восполнить. Особенно – если их изначально завысил сгусток лжи Конашенков.
У некоторых россиян закрадываются смутные сомнения и повышается тревожность. Всемерно помогаем им саморасшатать нервы.
Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня говорил по телефону с главной Пентагона Ллойдом Остином, а также провел встречу с послом США в Украине и новым атташе по вопросам обороны.
Основные темы на Рамштайн заявлены. Надеюсь, дозреет и будет объявлен новый полезный ход…
Тем временем, согласно официальным данным, на юге наши уничтожили Тор и Бук.
Также напоминаю, что, если взять средний показатель за 15 месяцев, то силы обороны Украины уничтожали 55,4 артиллерийских систем в неделю.
За вчера уничтожено 20 штук (в 2,5 раза больше средних показателей).
Что-то происходит.Важно