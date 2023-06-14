Bradley не кончатся никогда. Почему российские фантазии о крахе Украины ничего не стоят

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Роспропаганда сутки разгоняла новость о наших якобы эпических потерях бронетехники с упором на броневики Брэдли.

"Насчитали" аж 16 уничтоженных Брэдли, традиционно пришли к выводу о скором крахе Украины.

Сегодня США объявили очередной пакет помощи на $325 млн. Суммарно за половину июня – уже $2,425 ярда. За весь май было $2,175 ярда.

Среди прочего, в новом пакете – 15 Брэдли. И 10 Страйкеров.

В росмедиа возникла неловкая пауза и вопросы. Часть росграждан начала подозревать, что потери в технике можно восполнить. Особенно – если их изначально завысил сгусток лжи Конашенков.

У некоторых россиян закрадываются смутные сомнения и повышается тревожность. Всемерно помогаем им саморасшатать нервы.

Военное сотрудничество Украины и США продолжается Фото: Yves Herman/Pool (Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня говорил по телефону с главной Пентагона Ллойдом Остином, а также провел встречу с послом США в Украине и новым атташе по вопросам обороны.

Основные темы на Рамштайн заявлены. Надеюсь, дозреет и будет объявлен новый полезный ход…

Тем временем, согласно официальным данным, на юге наши уничтожили Тор и Бук.

Также напоминаю, что, если взять средний показатель за 15 месяцев, то силы обороны Украины уничтожали 55,4 артиллерийских систем в неделю.

За вчера уничтожено 20 штук (в 2,5 раза больше средних показателей).

Что-то происходит.

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