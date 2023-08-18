Частина України в обмін на НАТО. Чому на Заході раптом почали торгувати чужими територіями

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СИТУАЦІЯ НА ФРОНТАХ: ВОЄННОМУ ТА ДИПЛОМАТИЧНОМУ

Не відбувається нічого неочікуваного.

Так, один з помітних чиновників НАТО зробив типовий вкид щодо переговорів України з агресором з відмовою від частини наших територій, тобто, на відомих умовах недоімперії. Натомись обіцяють примарний вступ у НАТО (гарантій — жодних).

Немає сумнівів, що цей вкид — не останній. І появу їх провокує ситуація на фронті, яку можна характеризувати як динамічну рівновагу: ЗСУ тиснуть на окремих ділянках, ворог намагається робити те саме на інших.

Причини ситуації, що склалася, достатньо прозорі.

По-перше, ми самі намагалися лякати ворога нашим переможним літнім наступом. І таки досягли свого: ворог злякався. І почав закопуватися у землю, мінувати все навкруги, форсувати виробництво всіх видів зброї.

По-друге, ми все ще не розуміємо мотивацію ворога. Наша мотивація абсолютно зрозуміла: українські герої захищають своїх рідних, свою землю, свою державу. Оскільки нічого подібного у агресора нема, бо він веде загарбницьку немотивовану війну, то виникає хибне відчуття, що треба ще натиснути, і ворог зламається і побіжить.

А це не так. Окупантів мотивує, насамперед, страх. Російський генералітет боїться Путіна. Полковники бояться генералів. І так далі до рядового бійця, який боїться власного командира взводу більше, ніж ЗСУ. До речі, наші касетні боєприпаси дієво виправляють цей баланс страху.

Росіян жене в бій насамперед страх перед своїми ж Фото: РІА Новини

Крім того, ми недооцінюємо російську покірність. Росіян женуть на несправедливу війну, на смерть, а вони підкоряються. Бо не бачать жодної іншої перспективи. І навіть жінки не наважуються масово протестувати, щоб врятувати своїх чоловіків, синів, братів.

До розгрому окупантів на території України нічого в недоімперії не зміниться. А нам не дають достатньо зброї для такого розгрому: і тому що її реально замало, і тому що у Заходу нема чіткого алгоритму, що робити з ядерною Росією, яка почне розпадатися.

І про розбіжності і суперечки, які буцімто виникли між політичним і воєнним керівництвом країни, тобто, між В.Зеленським і В.Залужним.

Так, робочі розбіжності існують. Але вони стосуються не продовження наступальних дій, президент Зеленський як раз за успішний наступ ЗСУ. Бо тиснути щодо переговорів з агресором будуть саме на нього.

Але у військових є переконання, що наша промисловість недостатньо працює на забезпечення ЗСУ зброєю українського виробництва. Зокрема, ми почали програвати у кількості і якості повітряних безпілотників, а це суттєво ускладнює наступальні дії. Реакцією на це і є нещодавня заява В.Зеленського щодо необхідності збільшити виробництво безпілотників у рази.

Півтора місяця для перелому на фронті ще є. Крапку можна буде ставити лише за початку дощів, які практично унеможливлюють наступальні дії, а також коли будуть вичерпані всі наші резерви. На сьогодні принаймні половина таких резервів ще не задіяна.

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