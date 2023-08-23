Пригожин ожив, а Суровікін — ні. Який розклад утворився на кінець літа в російській армії

Related video

Отже, офіційно конфлікт у трикутнику "Путін-Шойгу-Пригожин" закінчився. Але ніхто не домігся повного успіху. Незважаючи на бурхливі вимоги ображеного міністра оборони Шойгу, Путін не наважився розправлятися з Пригожиним за цей карикатурний бунт, щоб не посилювати угруповання Шойгу-Герасимова в армії. Шойгу доводиться терпіти публічне приниження, бо на фронті без змін, а Пригожина не покарано. Для армії це доказ того, що, володіючи величезними військовими ресурсами, дует Шойгу і Герасимов не має відповідних політичних ресурсів.

Підбурюючи Пригожина і Шойгу, Путін намагається залишитися арбітром між різними угрупованнями влади і свого оточення, але після бунту Пригожина всі розуміють, що російський президент втратив роль балансира й арбітра між вежами Кремля. Тепер він лише лідер наймогутнішого владного угруповання, а не господар або арбітр для всіх інших.

Для Пригожина офіційно місце заслання змінили з Білорусі на Африку, але частина вагнерівців під власним ім'ям залишилися в Білорусі і максимально наблизилася до кордону Польщі. Мабуть, до польських виборів у жовтні з боку вагнерівців слід очікувати прикордонних провокацій, які, за планами Кремля, мають вплинути на виборчу кампанію в Польщі.

Джерело

Важливо