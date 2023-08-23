Пригожин ожил, а Суровикин — нет. Какой расклад образовался на конец лета в российской армии

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Итак, официально конфликт в треугольнике "Путин-Шойгу-Пригожин" закончился. Но никто не добился полного успеха. Несмотря на бурные требования оскорбленного министра обороны Шойгу, Путин не решился расправляться с Пригожиным за этот карикатурный бунт, чтобы не усиливать группировку Шойгу-Герасимова в армии. Шойгу приходится терпеть публичное унижение, ибо на фронте без перемен, а Пригожин не наказан. Для армии это доказательство того, что, обладая огромными военными ресурсами, дуэт Шойгу и Герасимов не имеет соответствующих политических ресурсов.

Стравливая Пригожина и Шойгу, Путин пытается остаться арбитром между различными группировками власти и своего окружения, но после бунта Пригожина все понимают, что российский президент потерял роль балансира и арбитра между башнями Кремля. Теперь он всего лишь лидер самой могущественной властной группировки, а не хозяин или арбитр для всех остальных.

Для Пригожина официально место ссылки сменили с Беларуси на Африку, но часть вагнеровцев под собственным именем остались в Беларуси и максимально приблизилась к границе Польши. Видимо, к польским выборам в октябре со стороны вагнеровцев, следует ожидать пограничных провокаций, которые, по планам Кремля, должны повлиять на избирательную кампанию в Польше.

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