Спека – на піку. В Україні гарячий вівторок, стало відомо, коли похолоднішає

Сьогодні та ще кілька днів Україні доведеться прожити в умовах страшної спеки, попереджає синоптик Наталка Діденко. Реальне похолодання прийде лише з початком осені.

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Завтра Україна — практично епіцентр європейської спеки!

Максимальна температура повітря 29-го серпня становитиме +32+37 градусів!

Як це не парадоксально, але в східних областях України буде легше і ми, українці, всі цьому радіємо — там завтра +25+29 градусів.

Що з дощами?

Більшу частину доби 29-го серпня в Україні буде сухо й ясно.

Проте в другій половині дня і ввечері благословленні дощі з грозами пройдуть в західних областях плюс Житомирщина та Вінниччина.

Єдина засторога — через скажену спеку і вертикальні темпоконтрасти ймовірні грози при дощах, локально сильні зливи і шквали. Там, де написала) Обережно!!

Сьогодні Україна – в епіцентрі європейської спеки

Кияни, тримайтеся і ховайтеся! Завтра — пік спеки, +35+37 градусів! Сухо.

Ще гризтиме 30 і 31 серпня, а ось вже 1-го вересня буде суттєве зниження температури повітря і народ почне вимагати пледи на терасах, діставати вдома легкі тягнучки, подовжувати рукави на футболках, скаржитися на протяги і нарешті дасть спокій кондиціонерам. Почне тренуватися економити електроенергію.

А поки що — пийте води, скільки влізає, ходіть повільно й плавно, як африканські жінки із десятком кошиків на голові, цінуйте траву, кущі, дерева й річки із ставками, не витрачайте енергію на ср…чі, залишайте, за можливістю, податки в Україні, не підвищуйте надто добробут доброзичливих інших європейців, і хай ніяка спека чи будь-яка погода не стане на заваді регулярним донатам нашим захисникам.

Літо — ти все одно прекрасне!

З Пречистою, будьте здорові!

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