Спека – на піку. В Україні гарячий вівторок, стало відомо, коли похолоднішає
Сьогодні та ще кілька днів Україні доведеться прожити в умовах страшної спеки, попереджає синоптик Наталка Діденко. Реальне похолодання прийде лише з початком осені.
Дивіться!
Завтра Україна — практично епіцентр європейської спеки!
Максимальна температура повітря 29-го серпня становитиме +32+37 градусів!
Як це не парадоксально, але в східних областях України буде легше і ми, українці, всі цьому радіємо — там завтра +25+29 градусів.
Що з дощами?
Більшу частину доби 29-го серпня в Україні буде сухо й ясно.
Проте в другій половині дня і ввечері благословленні дощі з грозами пройдуть в західних областях плюс Житомирщина та Вінниччина.
Єдина засторога — через скажену спеку і вертикальні темпоконтрасти ймовірні грози при дощах, локально сильні зливи і шквали. Там, де написала) Обережно!!
Кияни, тримайтеся і ховайтеся! Завтра — пік спеки, +35+37 градусів! Сухо.
Ще гризтиме 30 і 31 серпня, а ось вже 1-го вересня буде суттєве зниження температури повітря і народ почне вимагати пледи на терасах, діставати вдома легкі тягнучки, подовжувати рукави на футболках, скаржитися на протяги і нарешті дасть спокій кондиціонерам. Почне тренуватися економити електроенергію.
А поки що — пийте води, скільки влізає, ходіть повільно й плавно, як африканські жінки із десятком кошиків на голові, цінуйте траву, кущі, дерева й річки із ставками, не витрачайте енергію на ср…чі, залишайте, за можливістю, податки в Україні, не підвищуйте надто добробут доброзичливих інших європейців, і хай ніяка спека чи будь-яка погода не стане на заваді регулярним донатам нашим захисникам.
Літо — ти все одно прекрасне!
З Пречистою, будьте здорові!Важливо