Три божевільні дні. Який тривожний прогноз робить на 16—18 січня народний синоптик

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Дорогі гіпертоніки, гіпотоніки й інші періодичні метеопати-потерпілі від стрибків погоди!

Ось синоптичний графік лише для Києва найближчими днями!

16 січня: 2—5 градусів морозу. Хмарно;

17 січня — ууух! Похолодання вночі до -10—12 градусів! Прояснення;

18 січня вночі -5—7 градусів, а вже вдень 18 січня — ууух! Потепління до +4 градусів!

Сніг-дощ!

І практично щодня вітер — як не штормовий, до 15 метрів за секунду, так рвучкий.

І вологість підвищена.

А 18 січня вночі сніг, а вдень — дощ!

Так що самі розумієте, як важливо не забувати вчасно приймати ліки від високого тиску, тримати їх неподалік від головного болю, профілактично згадувати протидію мінливій погоді, уже не кажу про круговерть у шафі теплих курток із демісезонними, товстої шапки з легенькою, масивних черевиків із легшими, але високими від калюж.

Головне, що пів зими провели, позаду — листопад, попереду — березень.

Треба триматися добре — нам ще разом як мінімум весну зустрічати!

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