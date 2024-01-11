В Україну на вихідних прийде похолодання, а потім потеплішає: прогноз синоптика (карти)

За словами Наталки Діденко, найближчими кількома днями очікуються сильні морози та місцями опади, проте наприкінці тижня температура повітря почне підвищуватися.

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В Україну прийшла справжня зима і ближче до вихідних морози стануть сильнішими. Фокус розібрався, чого очікувати від погоди в найближчі кілька днів.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала, що в п'ятницю, 12 січня, по всій країні може похолоднішати. Температура повітря знизиться від -7...-12 градусів, а в Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях і зовсім до -14 градусів.

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У Києві — температурний рекорд, але ненадовго: синоптики повідомили, коли в Україні піде сніг

Вночі сніг завітає до більшої частини регіонів і лише на півночі буде сухо. Вдень опадів не очікується ніде, адже вся територія країни належатиме області підвищеного атмосферного тиску.

"У Києві 12-го січня передбачається суха погода з поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується -7-12 градусів", — ідеться в повідомленні.

У суботу, 13 січня холодна погода також збережеться, каже синоптик, а ось уже з 14-15 січня почнеться підвищення температури.

Прогноз погоди на вихідні: дані Укргідрометцентру

12 січня за даними Укргідрометцентру очікується від -9 до -11 градусів морозу посеред дня. Вдень у більшій частині областей буде хмарно, проте без опадів. Вночі очікується невеликий сніг.

Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних Фото: Укргідрометцентр

13 січня. У суботу більшу частину регіонів огорне сніг. Температура повітря вночі буде від -10 до -12 градусів, а от удень уже тепліше — від -6 до -8 градусів. Без опадів, за даними Укргідрометцентру, будуть чотири області — Сумська, Харківська, Луганська та Донецька.

Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 14 січня почне теплішати вдень. Вночі температура повітря буде від -10 до 12 градусів морозу, а вже посеред дня від -1 до -3. Водночас, практично всі області будуть вкриті опадами у вигляді невеликого снігу. На півдні повітря може прогрітися до +1 градуса тепла.

Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 7 січня директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що морозна погода може впливати на українську енергосистему. За його словами, вибірково в пікові години навантаження на енергосистему в Україні можуть застосувати відключення електрики.