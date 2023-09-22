Що не так із Шахедами? Чому не запрацював завод у Татарстані і навіщо Шойгу їздив до Ірану

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19-20 вересня нинішнього року месье Шойгу "и сопровождающие лица" (у кількості, аж 43 "тушки") відвідали ісламську республіку Іран (ІРІ).

Звісно, не для того, аби любоватися красотами Персії.

Це кодло приїхали вмовляти іранців поставити для гострих потреб Кремля нові партії БПЛА та боєприпасів.

Зокрема, для цього, посланики Кремля зустрілися із президентом ІРІ, міністром оборони та начальником генерального штабу ЗС ІРІ. Окрім того, "творчо-плодотворну" зустріч провели й представники ряду розвідувальни\спеціальних служб двох країн.

Також, кремлівська делегація відвідала цілу низьку підприємств та компаній, які й виробляють цю "гостро-дефіцитну" для Кремля продукцію… зокрема, "Qods Aeronautics Industries Company of Revolutionary Guard".

Справа ось в чому.

Як відомо, на території Татарстану керівництво РФ розгорнуло власні виробничі потужності по виготовленню БПЛА типу "Шахед" у спеціальній економічній зоні "Єлабуга".

Росіяни розраховували, що на кінець 2025-го року, це підприємство вийде на потужність — 1000 БПЛА типу "Шахед" на рік. Планувалось, що вже у першому півріччі 2023-го виробництво цих БПЛА сягне позначки у 100 одиниць, а в другому — 170-180 штук. Відповідно, у 2024-у, в першом півріччі було заплановано — 220-250, а в другому — 550-600 одиниць.

Але не так сталося, як гадалося.

Росіянська богадельня не спромоглася за поточний рік виготовити навіть й сотні "Шахедів" (в російській інтерпритації — "Герань-2")… Як виявилось, в Росії банально відсутне обладнання, необхідне для виготовлення двигунів до цих БПЛА, а також елементів їх електронно-компонентної бази.

РФ, свого часу, підписала контракт з ІРІ на поставку цих двигунів, але після відкриття власного виробництва в Татарстані, росіяни припинили їх закупівлю в Ірані, сподіваючись створити власний замкнутий цикл виробництва БПЛА. Довбні, навіть, не підозрювали, що у них в країні немає необхідного для цього промислового обладнання. Як-то кажуть самі росіяни, "песец подкрался незаметно, хоть виден был издалека".

Ось ця ШойгА й приїхала у Тегеран клянчити, або двигуни до "Гераней", або самі "Шахеди" (в миру — "мопеди"), а при нагоді, випросити ще щось корисне для себе. Наприклад, артилерійські боєприпаси калібрів 122-мм та 152-мм.

Шойгу в ролі прохача: принизливо, але необхідно Фото: РИА Новости

Що конкретно, відповіли перси на нинішні кремлівські прохання, допоки достеменно невідомо. Але, є один факт, який свідчить про те, що аятоли явно віднеслися досить поблажливо до ниття оленевода.

Справа в тому, що наприкінці серпня Іран поставив РФ чергову партію БПЛА.

Mohajer-6 — 15 одиниць;

Mohajer-10 — 2 одиниці.

Причому, одночасно з цим, на базу в Крим іранці навіть відправили групу фахівців, які повинні були навчити російський "персонал" користуватися цими "іграшками".

Як відомо, офіційні представники Ірану не втомлюються повторювати тезис про те, що їх країна жодним чином не поставляла й не поставляє Кремлю боєприпаси та озброєння і військову техніку (ОВТ). Ці заяви явно базуються й базувалися раніше на розрахунку, що росіяни зможуть "залегендировать" цю перську допомогу собі.

Наскільки я розумію, завод в Єлабузi й повинен був відіграти таку роль, так само, як маніпуляції із маркуванням арт-боєприпасів. Однак, як з'ясувалося, росіяни виявились навіть на це нездатними.

"Татарстанський хаб БПЛА" не зміг запрацювати на повну потужність по "технічним причинам", а видаляти маркування з арт-боєприпасів через або банальні ліньки, або за браком часу… росіяни навіть не спробували (й тепер навіть лінивий український армійський розвідник, на тому чи іншому напрямку, чітко знає, якими саме боєприпасами оперує російська арта — власне російськими чи "китайськими").

Взагалі, з цими іранськими боєприпасами получився справжній треш. Справа в тому, що значну частину партії боєприпасів, які поставив РФ Іран, складали боєприпаси саме китайського виробництва, свого часу поставлені Китаєм Ірану.

Перси, по своїй дурості, всунули їх у партію по "російському контракту", сподіваючись, мабуть, що росіяни все одно повидаляють маркування на них… Наївні, щоб примусити російських військових щось там "додатково обробляти чи видаляти", це треба, щоб "земля налетела на небесную ось"….

Й тепер усі три брата-акробата виглядають як повні бовдури — РФ, Iран, а з ними й "товариш Сі", формально поховавший, дякуючи двом попереднім "друзякам", усі свої сподівання на "мирне посередництво".

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