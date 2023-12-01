Війна в довгу – не на користь Росії. Чому у перспективі Москва неминуче програє

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Є люди, які кажуть, що Росії вигідна війна "в довгу". Я кажу, що в стратегічній перспективі довга війна угробить Росію. Хто правий? Усі.

Річ у тому, що для більшості коментаторів "довга війна" — це 3-5 років, бо конфлікти високої інтенсивності зазвичай довше не тривають. З моєї ж дзвіниці "стратегічна перспектива" — це як мінімум 10-12 років, бо лише тоді проявляються певні історичні закономірності.

Так от, позаяк в Росії суто арифметично більше людей, танків, ракет і грошей, ніж в України, то в "довгій війні" на 3-5 років Москва тупо задавила б Київ масою, якби вони зійшлися у герці. Навіть якщо довелося б розмінюватися в пропорції 3:1. Але на щастя, Україна не сама, її підтримують союзники (втім, Росію теж). І цієї підтримки виявляється достатньо, щоб знівелювати початкову російську перевагу.

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А на відстані 10-12 років Росію уже не врятують ані старі запаси, ані нове виробництво. 2024 рік буде переламним для обох країн, бо дійдуть до пікової точки певні процеси, запущені між 2008 та 2014 роками (які саме — зараз не писатиму, а то знову в коментах скажуть, що тема не розкрита). І навіть якщо Кремль цього разу встоїть, то наступний цикл — до 2035/36 — точно буде для нього останнім.

До чого я це все написав? Все просто — перед тим, як почати сперечатися, уточніть з опонентами терміни і строки)

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