Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

Віддати Донбас, але залишити Крим. На що згодні росіяни заради миру

Прагнення миру серед росіян зростає, про що говорять незалежні соціологічні дослідження. Але водночас, зазначає публіцист Сергій Громенко, миру з Росією чекати Україні не варто, оскільки його не хоче Путін.

Сергiй Громенко
Сергiй Громенко
Iсторик, публіцист та громадський діяч
eye 662
крим
Фото: НСЖУ | Для більшості росіян Крим залишається "червоною лінією"
Related video

Миру з Росією не буде. Дві картинки і одна новина про російський порядок денний на 2024 рік.

Тут ви можете переконатися, що більшість росіян, ще здатних мислити (26,4%), уже наїлися війни досхочу і прагнуть якнайшвидшого миру. За війну до перемоги сукупно менше 10%. "РусіанФілд" — це нормальна контора, вона не підтасовує результати.

Fullscreen

АЄОА. З того, що ми знаємо зсередини, більшість росіян легко поступляться завоюваннями 2022 року і вкрай нелегко, стиснувши зуби, можуть піти на відмову від Донбасу. Однак Крим досі залишається червоною лінією, за яку більшість росіян вийти не готові. Картинка знизу це доводить — і це вже після регулярних бавовн на півострові (на початку року було б більше).

Fullscreen

І новина — Надєждіна, єдиного кандидата в президенти РФ, який спробував осідлати ідею припинення вогню, щойно зняли з виборів. Так, він не мав жодного шансу на перемогу, а навіть вигравши — не віддав би нам наші землі. Так, він не сам собою став №2 в рейтингу після Путіна, а тому що Кірієнко любить складні ігри. Однак антивоєнний запит росіян виявився настільки потужним, що Надєждіна скасували від гріха подалі. Досвід Тихановської і всьо такоє.

Отже, ніяких сигналів Вашингтону про мир не було, а якщо й були — то фейкові. Війна триватиме далі.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо
Новий мирний план – у лютому. Про що домовлятимуться Путін та Ердоган у Стамбулі
Новий мирний план – у лютому. Про що домовлятимуться Путін та Ердоган у Стамбулі