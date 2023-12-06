Дива без зброї не вийшло. Чому Заходу потрібно допомагати Україні по-справжньому

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Давайте проговоримо про одну важливу річ щодо поточного порядку денного. І про війну, і не про війну.

Усе це спекулятивне обговорення літньо-осінньої кампанії Сил оборони, поточних справ на фронті і в тилу, усі політично-емоційні і просто емоційні розбірки в Україні, більша частина західної аналітики зараз — це спроба знайти раціональне пояснення, чому не сталося дива. Ну, тобто чому побачивши "леопардів", російська армія не втекла за Уральський хребет.

Аналізувати, чому дива не сталося, і водночас не дуже дивитися у дзеркало. Реальність полягає в тому, що прорахунки зробили геть усі. Від наших шановних "майстрів керованої ескалації" Байдена і Саллівана, єврочиновників та інших партнерів, які помилилися і в очікуваннях, і в обсягах необхідних ресурсів. І до наших політиків та військових на різних рівнях.

Помилки ці, переважно, цілком природні. Здебільшого вони продиктовані спричиненою війною невизначеністю, браком даних і когнітивними викривленнями. Наприклад, разючою неефективністю росіян 2022 року та її екстраполяцією, зокрема на їхні оборонні спроможностІ.

Тобто всі помилки можна пояснити логічно, визнати, відрефлексувати і йти з цим далі. Врахувати і провести наступний рік по-іншому.

Так, найімовірніше, зрештою і буде. Але в тому й існує прислів'я "У перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота". Бо публіка (колективна) і в Україні, і в Європі, і в США вимагає пояснень. Бо політичні конкуренти і просто критики вимагають ясності. Бо політична боротьба вирує вічно.

Тому, звісно, срач був неминучим. Виступи різного ступеню адекватності від фан-клубів політиків і військових (і тут, і за кордоном) — теж. Питання лише в тому, щоб на тлі цього інформаційного фуфла і пошуку того, кого визнати відповідальним, було проведено, зокрема, й реальну роботу над помилками.

Без сучасної західної зброї війну не виграти

За наміром ретельніше підійти до фортифікації, за розмовами на Заході, що вони не додали Україні зброї, за тим, що проблеми обговорюють — є надія на позитивні зрушення. І на те, що висновки буде зроблено.

Знову-таки, не треба думати, що виправлять 100% ідіотії чи об'єктивних проблем. Так ніколи не буває ніде і ні в чому. І що вищий рівень напруги та динаміки — то більше помилок буде неминуче робитися.

А головний висновок із цього всього наступний: нам треба більше сучасної зброї, а для цього західні політики і військові мають припинити вірити в диво. В те диво, де Україна перемагає за поточного технологічного рівня підтримки.

Сили оборони України не можуть власним героїзмом здобути хоча б паритет у повітрі і знищити російську логістику на дальніх підступах до лінії фронту. А без першого і другого виграти цю війну буде вкрай дорого і довго.

Тому так, ми можемо довго з'ясовувати, наскільки поганий Зеленський і де помилився Залужний. Але правда полягає в тому, що те, як буде далі розвиватися війна, набагато сильніше залежить від політичної волі наших партнерів. Корейський це буде сценарій, повністю переможний чи щось ще.

Україні треба більше зброї. А те, що про це все більше говорять наші партнери — у мене є обережний оптимізм з цього питання. Сподіваюсь, що навколо цього питання нам вистачить розуму об'єднати свої зусилля, до якого б фан-клубу кожен не належав.

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