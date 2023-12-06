Чуда без оружия не получилось. Почему Западу нужно помогать Украине по-настоящему

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Давайте проговорим об одной важной вещи относительно текущей повестки дня. И о войне, и не о войне.

Все это спекулятивное обсуждение летне-осенней кампании Сил обороны, текущих дел на фронте и в тылу, все политически-эмоциональные и просто эмоциональные разборки в Украине, большая часть западной аналитики сейчас — это попытка найти рациональное объяснение, почему не произошло чуда. Ну, то есть почему при виде "леопардов" российская армия не сбежала за Уральский хребет.

Анализировать, почему чуда не произошло, и при этом не очень смотреть в зеркало. Реальность заключается в том, что просчеты сделали абсолютно все. От наших уважаемых "мастеров управляемой эскалации" Байдена и Салливана, еврочиновников и других партнеров, которые ошиблись и в ожиданиях, и в объемах необходимых ресурсов. И до наших политиков и военных на разных уровнях.

Ошибки эти, в основном, вполне естественны. В основном они продиктованы вызванной войной неопределенностью, нехваткой данных и когнитивными искажениями. Например, поразительной неэффективностью россиян в 2022 году и ее экстраполяцией, в том числе на их оборонные возможности.

То есть все ошибки можно объяснить логически, признать, отрефлексировать и идти с этим дальше. Учесть и провести следующий год по-другому.

Так, скорее всего, в конце концов и будет. Но потому и существует пословица "У победы много родителей, а поражение всегда сирота". Потому что публика (коллективная) и в Украине, и в Европе, и в США требует объяснений. Потому что политические конкуренты и просто критики требуют ясности. Потому что политическая борьба бурлит вечно.

Поэтому, конечно, срач был неизбежен. Выступления разной степени адекватности от фан-клубов политиков и военных (и здесь, и за рубежом) — тоже. Вопрос лишь в том, чтобы на фоне этого информационного фуфла и поиска того, кого признать ответственным, была проведена, в том числе, и реальная работа над ошибками.

Без современного западного оружия войну не выиграть

По намерению более тщательно подойти к фортификации, по разговорам на Западе, что они не добавили Украине оружия, по тому, что проблемы обсуждаются — есть надежда на позитивные сдвиги. И на то, что выводы будут сделаны.

Опять-таки, не надо думать, что исправят 100% идиотии или объективных проблем. Так никогда не бывает нигде и ни в чем. И чем выше уровень напряжения и динамики — тем больше ошибок будет неизбежно делаться.

А главный вывод из этого всего следующий: нам надо больше современного оружия, а для этого западные политики и военные должны прекратить верить в чудо. В то чудо, где Украина побеждает при текущем технологическом уровне поддержки.

Силы обороны Украины не могут собственным героизмом получить хотя бы паритет в воздухе и уничтожить российскую логистику на дальних подступах к линии фронта. А без первого и второго выиграть эту войну будет крайне дорого и долго.

Поэтому да, мы можем долго выяснять, насколько плох Зеленский и где ошибся Залужный. Но правда заключается в том, что то, как будет дальше развиваться война, гораздо сильнее зависит от политической воли наших партнеров. Корейский это будет сценарий, полностью победный или что-то еще.

Украине надо больше оружия. А то, что об этом все больше говорят наши партнеры — у меня есть осторожный оптимизм по этому вопросу. Надеюсь, что вокруг этого вопроса нам хватит ума объединить свои усилия, к какому бы фан-клубу каждый не принадлежал.

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