Бідність, кримінал, міграція. Як Росія планує захоплення України руйнуванням економіки

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Другий сценарій захоплення України, який Росія використовувала раніше.

Економіка — також зброя. Саме тому Росія десятиліттями винищувала підприємництво в Україні, захоплювала та руйнувала наші активи.

Голодомор та колективізація — також про це. В результаті маємо в Україні мільйони людей, що є "класовими ворогами" підприємництва, як діяльності.

З розпадом совка знищення продовжилось. Тому що Росії потрібна залежна від неї Україна. Залежна від її енергоресурсів, кредитів.

Авдіївський коксохім – очевидний, але не єдиний символ руйнування української економіки Фото: З відкритих джерел

Інструмент "залежності від кредитів" також використовує Китай для захоплення країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Вважаю, що економічний занепад України прямо зараз — це другий сценарій Росії щодо окупації.

Зменшення кількості економічно активного населення, тиск на бізнес та ізоляція від глобальних торгівельних процесів призведе до: бідності, криміналу, посилення міграції та в результаті — до активізації проросійських політиків, які використають соціально-економічні проблеми у власних інтересах.

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