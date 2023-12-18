Бідність, кримінал, міграція. Як Росія планує захоплення України руйнуванням економіки
Економічний занепад України прямо зараз — це другий сценарій Росії щодо окупації, вважає блогер Сергій Дідковський. Частина цього плану — критичне зниження рівня життя українців та руйнування виробничих процесів.
Другий сценарій захоплення України, який Росія використовувала раніше.
Економіка — також зброя. Саме тому Росія десятиліттями винищувала підприємництво в Україні, захоплювала та руйнувала наші активи.
Голодомор та колективізація — також про це. В результаті маємо в Україні мільйони людей, що є "класовими ворогами" підприємництва, як діяльності.
З розпадом совка знищення продовжилось. Тому що Росії потрібна залежна від неї Україна. Залежна від її енергоресурсів, кредитів.
Інструмент "залежності від кредитів" також використовує Китай для захоплення країн Азії, Африки та Латинської Америки.
Вважаю, що економічний занепад України прямо зараз — це другий сценарій Росії щодо окупації.
Зменшення кількості економічно активного населення, тиск на бізнес та ізоляція від глобальних торгівельних процесів призведе до: бідності, криміналу, посилення міграції та в результаті — до активізації проросійських політиків, які використають соціально-економічні проблеми у власних інтересах.
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