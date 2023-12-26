"Скеля" Джонсон — у президенти США. Чому знаменитості відіграють дедалі помітнішу роль у політиці

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Сара Пейлін і Тед Круз пророкують, що Мішель Обама, популярна колишня перша леді, буде балотуватися на пост президента наступного року.

Духовний наставник Опри Вінфрі Маріанна Вільямсон уже балотується на пост президента від Демократичної партії.

Але не забувайте Двейна "Скелю" Джонсона.

Минулого місяця в подкасті Тревора Ноа борець, який став кінозіркою, розповів про те, що і республіканці, і демократи зверталися до нього з пропозицією балотуватися в Білий дім.

Ідея про те, що знаменитості замінять професійних політиків, набирає обертів.

Такер Карлсон, колишня зірка кабельного телебачення, як повідомляється, входить до короткого списку кандидатів у віцепрезиденти, які балотуватимуться разом із колишньою зіркою популярного мережевого шоу "Учень" колишнім президентом Дональдом Трампом.

Гілл Гарпер, яка зіграла головну роль у фільмі "CSI: Нью-Йорк", балотується на місце в Сенаті США від Мічигану.

Бен Севідж, який зіграв головну роль у фільмі "Хлопчик знайомиться зі світом", балотується до Палати представників США в Каліфорнії, де колишня зірка бейсболу Стів Гарві балотується до Сенату США.

Ця зростаюча хвиля знаменитостей, які використовують свої знайомі імена для участі в політиці, є однією з причин, через яку понад 35 нинішніх членів Палати представників і Сенату заявляють, що їм набридло життя на Капітолійському пагорбі.

Найпоширеніше пояснення нинішньої дисфункції серед республіканців у Палаті представників полягає в тому, що професійні політики, які звикли до боротьби за ранги в комітетах і бюджети, виявляються погано підготовленими до того, щоб опинитися в політиці як назмаганні знаменитостей.

Найвідоміші політичні гравці на Капітолійському пагорбі більше не є впливовими головами комітетів. Тепер провідні гравці — це члени, готові говорити і робити все можливе, щоб стати політичними знаменитостями і використовувати свою популярність для збору грошей і прослуховування як майбутніх зірок кабельних новин.

"Дім республіканців... подібний до театру, повного циркових акторів", — зауважила член палати представників Вікторія Спартц (республіканець від штату Індіана).

Згідно з повідомленням The Daily Beast цього року, членкиня палати представників Ненсі Мейс (республіканка від Південної Кароліни) витратила понад третину бюджету свого офісу в 500 000 доларів на "маркетинг".

"Це ненормально, коли член організації віддає пріоритет ЗМІ та комунікаціям над чинним законодавством", — сказав The Daily Beast колишній співробітник Мейс. "З мого досвіду роботи в інших офісах, спілкування служить пропаганді того, що політик робить у законодавчому порядку. В офісі Мейс законодавство допомогло їй отримати більше можливостей для ЗМІ".

Джордж Сантос, нещодавно виключений з Конгресу, пішов цим шляхом до зарплати як знаменитість за допомогою відеододатку Cameo. За певну плату він зробить персональне відео, присвячене дню народження, ювілеям тощо.

"Спроба отримати вигоду зі своєї популярності не стала несподіванкою для 35-річного пана Сантоса", — повідомила газета New York Times. У газеті пояснюється, що "коротка кар'єра Сантоса в Конгресі була сумішшю політики з витівками міленіала-провокатора в соціальних мережах".

Рональд Рейган — золотий стандарт для знаменитостей, які йдуть у політику

Золотим стандартом для знаменитих політиків є президент Рейган. Але на відміну від сьогоднішньої групи, Рейган був у політиці Республіканської партії протягом десятиліть і обіймав посаду губернатора два терміни, перш ніж потрапити в Білий дім.

Коли "Скала", людина без політичного досвіду, приїхав на Капітолійський пагорб, він привернув серйозну увагу політиків тільки завдяки своїй здатності привертати увагу виборців.

"У нього неймовірна кількість послідовників, можливо, найбільша", — пояснив сенатор Джон Тестер (демократ від штату Монтана).

"Я думаю, що він чинить сильний вплив", — сказала сенатор Сюзанна Коллінз (республіканець від штату Мен), додавши, що вона "зробила з ним стільки фотографій, скільки могла".

Сенатор Марк Келлі (демократ від штату Аризона) одразу зауважив, що Джонсон "охоплює 600 мільйонів людей по всьому світу".

Лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) і член сенатської більшості Дік Дурбін (демократ від штату Іллінойс) були серед політично впливових учасників зустрічі з Джонсоном.

Джонсон, колишній республіканець, який підтримав президента Байдена 2020 року, використовує свою популярність, щоб змусити законодавців звернути увагу на те, що, за його словами, є критичною проблемою — низькі показники набору в армію США.

Опитування 2021 року показало, що 46 відсотків американців заявили, що проголосують за Джонсона на посаді президента. Те саме опитування, проведене Piplsay, групою з дослідження споживачів, показало, що 63 відсотки американців вважають, що знаменитості можуть "стати хорошими політиками" за наявності "правильної команди".

"Це було цікаве опитування... Я був просто вражений", — сказав Джонсон Ноа.

Феномен популярності знаменитостей як президента виходить за межі США.

На світовій арені президент України Володимир Зеленський був коміком і телевізійним продюсером, який грав президента на телебаченні, перш ніж став президентом у реальному житті і став ключовим глобальним гравцем як лідер війни своєї країни проти Росії.

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, економіст-дисидент, перетворив свої неодноразові виступи в засобах масової інформації, зокрема й ті, де він вигукував лайку на адресу соціалістів і розмахував бензопилою, щоб привернути увагу до урядових програм, які він хотів скоротити, — в популярність і перемогу на виборах.

Тим часом Трамп перебуває на шляху до того, щоб перетворити політику 2024 року на справжню драму в залі суду, пов'язану з численними ймовірними злочинами.

Його стратегія полягає в тому, щоб використовувати реаліті-шоу у своїх політичних цілях. Для його шанувальників він — герой, якого переслідують у фантастичній драмі. Мільйони з них вірять у цю фікцію, навіть якщо вона настільки ж реальна, як шоу професійних борців, у яких колись з'являвся Трамп.

Якщо 2023 рік нас чогось і навчив, то це того, що політика знаменитостей зростає. "Скеля в президенти" — ось це буде фільм! Або новина?

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