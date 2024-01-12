Новий штурм у 20-х числах січня. Чого чекати від Росії під Авдіївкою

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Осінньо-зимовий наступ окупантів ще далеко не видихся.

Дещо знижена інтенсивність бойових дій — це наслідок свят, до яких болотняні ну дуже привʼязуються. І перегрупування внаслідок початку дефіциту піхоти. Треба їм тепер зведені підрозділи ліпити.

Як писав раніше, у 20-х числах січня (або дещо пізніше, залежно від того, як ворог закінчить попередні заходи) можна очікувати збільшення інтенсивності до рівня жовтня–листопада.

Але не думаю, що ворог зможе зломити хід своєї ж операції та досягнути оперативно-тактичних успіхів на цьому етапі.

Що я маю на увазі?

Ворог просувався і просувається настільки повільно, наскільки це взагалі можливо. Бо наші воїни — титани!

У небезпеці — Авдіївка, Купʼянськ-Вузловий та дорога Вугледар–Марʼїнка.

Але так було і раніше.

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Ті успіхи, які ворог мав, з врахуванням залучених сил та засобів — мізерні.

Якщо б вони воювали з якоюсь іншою країною такою ордою — мало хто б таке витримав.

Але не наші воїни!

Наше військо дає не просто гідний опір, а постійно ламає оперативні та стратегічні плани ворога.

Ми платимо велику ціну, це також слід всім розуміти.

Але ми також маємо історичний шанс покінчити з цим раз та назавжди.

Все залежить від нас.

Від нашої єдності.

Від спільної плідної роботи для досягнення цієї мети.

Тільки так. Ніяк інакше.

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