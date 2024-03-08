Тепла зима, але обстріли не припинились. Чи готові електростанції України до атак дронів?

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Отже, зима минула зі світлом та гарячими батареями. Українці перестали заряджати павербанки за кожної нагоди, робити максимальні запаси води та моніторити новини про стан енергетики. Але завдяки чому це відбулося? І чи найскладніше позаду?

Про це і багато іншого говорили на події "Підсумки опалювального сезону 2023-2024: економіка під обстрілом" на платформі "Центр Економічного Відновлення".

Ділюсь частиною того, що озвучили учасники:

Після сезону 22-23 в Україні була проведена наймасштабніша ремонтна компанія за всю історію української енергетики. 15 ГВт потужностей відремонтовано і ще 2,2 ГВт додано нових. Українські державні компанії отримали помітну допомогу від партнерів — більше 14 тисяч тонн обладнання. Запрацював Фонд підтримки енергетики України, де вже закумулювали понад 405 млн євро (396,4 млн євро — фактична сума на рахунках + заявлені внески). Запрацювали всі відповідні процедури закупівель. Накопичено запаси високовольтного обладнання для оперативного ремонту, суттєво посилено ППО і засоби РЕБ, зведено пасивний захист енергетичних об’єктів (габіони, бетонні загородження, протидронові сітки і т.д.). Україна перша в світі реалізувала масштабний технічний проєкт, який дозволяє фізично захистити енергооб’єкти від іранських/російських дронів. Наше ноу-хау вже зацікавило енергетиків з Європи та Ізраїля, бо вони можуть бути наступні. Зима була доволі тепла. Україна вперше пройшла сезон із природним газом власного видобутку. Маємо суттєві запаси газу в залишку у ПСГ (8,5 млрд куб.м). Запаси вугілля — 1 млн тонн. Це на 200 тис. тонн більше від запланованого — вперше під кінець опалювального сезону. Протиповітряна оборона завадила росіянам здійснювати масовані, комплексні ракетні обстріли енергосистеми, як минулого сезону. Обстріли не припинились, але фокус змістився на використання дронів у прифронтових територіях. Обстріли стали точковими, але масованішими, умовно, за два місяці по кільком важливих об’єктам було випущено дронів більше, ніж за весь рік до цього по всій країні. Головні мішені — об’єкти енергетики, що живлять великих промислових споживачів на Дніпропетровщині, Запоріжчині, Полтавщині Система все ще залишається вразливою. У періоди дефіциту генерації цього року довелось залучити рекордний рівень аварійної допомоги. Більше того, літні піки очікуються не менші, ніж взимку, тож брак генерації та балансуючих потужностей буде відчутний (павербанки ховати рано). Гігантська потреба в інвестиціях, при цьому проблеми боргів і фінансового здоров’я ринків досі не вирішені. Хоча великі сподівання покладаються на регулятора, адже галузь очікує комплексного підходу вирішення проблеми заборгованостей. Потрібно представити системний план по виведенню сектору із боргового піке, і, як було озвучено, така задача — в роботі у Міненерго. Україна має великий експортний потенціал, незважаючи на втрати та руйнування генерації. Це важлива валютна виручка для держави та можливість підтримати енергетичну безпеку ЄС. Для цього час скасувати експортне ПСО, через яке 80% експортної виручки йде державі і лише 20% — експортеру, що (через зниження ціни в ЄС) робить експорт фінансово непривабливим для бізнесу. Щодо цього консенсус учасників був повним. Також на ринку є потенціал для зміни прайс-кепів на європейський манер (запобігання екстремумів на випадок аварій, а не ручне управління ринками). Воєнний стан та кліматичні зміни внесли свої коригування до енергобалансу країни та його планування. Показова ситуація відбулась 1 березня, коли шалені обсяги "Енергоатому" та "Укргідроенерго" обвалили ціни і створили ризики ліквідності для всіх учасників ринку. Було прийняте завчасне і правильне рішення щодо виведення блоків "Енергоатому" в ремонт. Нетипове, але необхідне. 4-го березня — друга річниця захоплення ЗАЕС. Ситуація залишається складною. П’ять блоків знаходяться в холодному режимі зупинки, один перебуває в гарячому. З двох ліній, які живили станцію, одна періодично пошкоджується окупантами. Ворог буде посилювати інформаційно-психологічні спеціальні операції на фоні енергетичного терору. Також є і будуть спроби розколоти суспільство через провокування недовіри до влади. РФ вкладатиме великий ресурс в ІПСО, яка стосуватиметься роботи української енергетики, тож це вже наша відповідальність — тримати голову холодною та довіряти перевіреній інформації. Сценарії енергетичного армагедону, які поширювала РФ перед цим сезоном — не реалізувались. У пріоритеті енергетиків зараз – підготовка до наступного опалювального сезону, планові ремонти та побудова децентралізованої енергосистеми (її буде практично неможливо вивести з ладу). Але, як зазначили експерти, без створення умов для інвестицій в цілому, прогресу по введенню нових потужностей досягнути не вдасться.

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