Теплая зима, но обстрелы не прекратились. Готовы ли электростанции Украины к атакам дронов?

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Итак, зима прошла со светом и горячими батареями. Украинцы перестали заряжать павербанки при каждом удобном случае, делать максимальные запасы воды и мониторить новости о состоянии энергетики. Но благодаря чему это произошло? И самое ли сложное позади?

Об этом и многом другом говорили на событии "Итоги отопительного сезона 2023-2024: экономика под обстрелом" на платформе "Центр Экономического Восстановления".

Делюсь частью того, что озвучили участники:

После сезона 22-23 в Украине была проведена самая масштабная ремонтная компания за всю историю украинской энергетики. 15 ГВт мощностей отремонтировано и еще 2,2 ГВт добавлено новых. Украинские государственные компании получили заметную помощь от партнеров — более 14 тысяч тонн оборудования. Заработал Фонд поддержки энергетики Украины, где уже аккумулировали более 405 млн евро (396,4 млн евро — фактическая сумма на счетах + заявленные взносы). Заработали все соответствующие процедуры закупок. Накоплены запасы высоковольтного оборудования для оперативного ремонта, существенно усилены ПВО и средства РЭБ, возведена пассивная защита энергетических объектов (габионы, бетонные заграждения, противодроновые сетки и т.д.). Украина первая в мире реализовала масштабный технический проект, который позволяет физически защитить энергообъекты от иранских/российских дронов. Наше ноу-хау уже заинтересовало энергетиков из Европы и Израиля, потому что они могут быть следующими. Зима была довольно теплой. Украина впервые прошла сезон с природным газом собственной добычи. Имеем существенные запасы газа в остатке в ПХГ (8,5 млрд куб.м). Запасы угля — 1 млн тонн. Это на 200 тыс. тонн больше запланированного — впервые под конец отопительного сезона. Противовоздушная оборона помешала россиянам осуществлять массированные, комплексные ракетные обстрелы энергосистемы, как в прошлом сезоне. Обстрелы не прекратились, но фокус сместился на использование дронов в прифронтовых территориях. Обстрелы стали точечными, но более массированными, условно, за два месяца по нескольким важным объектам было выпущено дронов больше, чем за весь год до этого по всей стране. Главные мишени — объекты энергетики, питающие крупных промышленных потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской областях Система все еще остается уязвимой. В периоды дефицита генерации в этом году пришлось привлечь рекордный уровень аварийной помощи. Более того, летние пики ожидаются не меньше, чем зимой, поэтому нехватка генерации и балансирующих мощностей будет ощутима (павербанки прятать рано). Гигантская потребность в инвестициях, при этом проблемы долгов и финансового здоровья рынков до сих пор не решены. Хотя большие надежды возлагаются на регулятора, ведь отрасль ожидает комплексного подхода решения проблемы задолженностей. Нужно представить системный план по выведению сектора из долгового пике, и, как было озвучено, такая задача — в работе у Минэнерго. Украина имеет большой экспортный потенциал, несмотря на потери и разрушение генерации. Это важная валютная выручка для государства и возможность поддержать энергетическую безопасность ЕС. Для этого пора отменить экспортное ПСО, из-за которого 80% экспортной выручки идет государству и только 20% — экспортеру, что (из-за снижения цены в ЕС) делает экспорт финансово непривлекательным для бизнеса. По этому поводу консенсус участников был полным. Также на рынке есть потенциал для изменения прайс-кэпов на европейский манер (предотвращение экстремумов на случай аварий, а не ручное управление рынками). Военное положение и климатические изменения внесли свои корректировки в энергобаланс страны и его планирование. Показательная ситуация произошла 1 марта, когда огромные объемы "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" обвалили цены и создали риски ликвидности для всех участников рынка. Было принято заблаговременное и правильное решение о выводе блоков "Энергоатома" в ремонт. Нетипичное, но необходимое. 4-го марта — вторая годовщина захвата ЗАЭС. Ситуация остается сложной. Пять блоков находятся в холодном режиме остановки, один находится в горячем. Из двух линий, которые питали станцию, одна периодически повреждается оккупантами. Враг будет усиливать информационно-психологические специальные операции на фоне энергетического террора. Также есть и будут попытки расколоть общество через провоцирование недоверия к власти. РФ будет вкладывать большой ресурс в ИПСО, которые будет касаться работы украинской энергетики, поэтому уже наша ответственность — держать голову холодной и доверять проверенной информации. Сценарии энергетического армагеддона, которые распространяла РФ перед этим сезоном — не реализовались. В приоритете энергетиков сейчас — подготовка к следующему отопительному сезону, плановые ремонты и построение децентрализованной энергосистемы (ее будет практически невозможно вывести из строя). Но, как отметили эксперты, без создания условий для инвестиций в целом, прогресса по введению новых мощностей достичь не удастся.

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