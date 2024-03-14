Громадяни купують валюту. Чи загрожує падіння курсу національної валюти навесні

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Про ситуацію на валютному ринку.

В нинішній ситуації динаміка ЗВР +/- 5,0 млрд доларів перетворюється в технічний показник, який не може вплинути на курс. НБУ цілком достатньо ЗВР на рівні 25-30 млрд доларів, щоб утримувати ринок у стані спокою. На жаль, тренд на девальваційні очікування населення зберігається. Це показує як статистика готівкового ринку, так і підсумки новорічного ралі, коли значний обсяг вільної гривні пішов в валюту. Картину доповнює і поведінка експортерів/імпортерів. А от комунікаційна політика НБУ на валютному ринку є дуже слабкою і, я б сказав, незадовільною. Якщо вже так кортіло перейти на плаваючий курс, це потрібно було підкріплювати сильною комунікацією. Поки що виходить так, що супер-привабливі умови по гривневим ОВДП та депозитам у 2023 році залишились в інформаційній тіні та слабо вплинули на настрої населення, яке продовжує дивитись в бік готівкової валюти.

Фактично, такий стан справ сигналізує нам про непродуктивне використання періоду важких для позичальників монетарних умов, які створювались НБУ для начебто приборкання інфляції. Слово "Начебто" — потрібно підкреслити, оскільки підсумки січня та лютого 2024 року вказують на надмірну жорсткість монетарної політики НБУ, яка, безумовно, потребувала корекції ще на початку року. Тож, не дивлячись на проблемну поведінку НБУ, найближчим часом гривні нічого не загрожує, в основному, завдяки нашим міжнародним партнерам і, звісно, через відновлення експорту морським транспортом.

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