Дрони проривають фронт. Що потрібно зробити, щоб ЗСУ отримали перевагу у війні

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Тактика дронів для виходу з позиційного кута

Усе колись було придумано. Колись у Першу світову артилерія та кулемети перетворили фронт у криваву позиційну мʼясорубку. Прорвати та тримати фронт піхотою стало непомірно дорого та практично неможливо. Але британці та французи створили нові види техніки — танки та авіацію. На початку танки та авіація відігравали допоміжну роль, і ними командували піхотні командири, яким техніку передавали на посилення. Нова техніка посилювала війська, але не давала сама собою можливості завдавати противнику у рази більші втрати. І після важких поразок союзники усвідомили — нові засоби боротьби мають отримати не допоміжне, а самостійне значення. Тобто не танки та авіація мають придаватись піхоті, а навпаки, для найкращої взаємодії та максимального використання техніки дії піхоти підпорядковуються частинам, які застосовують нові бойові машини. І тоді британці та французи створили спеціальні танкові та авіаційні тактичні зʼєднання, які отримали самостійні завдання, і операції почали планувати, зважаючи на тактику, оптимальну для танків і літаків.

Щойно командування організувало масоване застосування бойових машин, щойно командири піхотних зʼєднань почали планувати дії насамперед через застосування техніки та точного ураження, а не штурмувати піхотою та артилерійськими обстрілами по координатах, фронт вдалось прорвати.

Позиційна стратегія закінчилась, оскільки масованість застосування танків та авіації відновили тактичний маневр на полі бою.

Самостійна тактика нової бойової техніки дала змогу вирішити ключове завдання війни на виснаження — скорочення втрат своєї піхоти та різке збільшення втрат піхоти противника. Прорив фронту технікою почав завдавати втрат силам оборони більше, ніж силам нападу.

Дрони стали стрижнем нового бойового порядку на сучасному полі бою. Планування дій дронів, засобів боротьби з дронами противника, звʼязку — є основою тактики.

Не дрони мають йти за людьми — а люди за дронами.

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Для реалізації тактики дронів необхідно створити самостійні тактичні групи дронів, які побудують управління та взаємодію з іншими бойовими компонентами та дадуть змогу застосовувати дрони масовано.

Контроль фронту зараз — це не розсилка людей у посадки, а фронт дронів, антидронових систем, сенсорів та звʼязку. І ресурси, і сили на це у нас є.

За останні півтора року мені довелось неодноразово підіймати тему створення спеціальних тактичних груп дронів на фронті. Тому що є ті, хто вже зараз показує результат.

Місяць за місяцем доводиться говорити з людьми у владі про створення тактичної групи дронів на певній ділянці фронту. І В. Залужний це багато часу обговорював, і новий головком ЗСУ О. Сирський про це знає, інформація доводилась неодноразово, і деякі члени Ставки верховного головнокомандувача навіть виїжджали на фронт для ознайомлення. І слова керівники говорять правильні, і виставки дронів відвідують, і навіть почалась закупівля дронів на державному рівні, і навіть створили сили безпілотних систем.

Але масованого застосування дронів на фронті немає — і тільки через те, що має місце серйозна недооцінка ролі дронів у керівництві. Ми використовуємо можливості наших підрозділів дронів на 10 відсотків, тому що нову тактику та техніку просто неможливо застосувати без організації, управління та планування.

Єдина можливість продовжувати війну та домогтися перемоги — створити фронт дронів, антидронових систем, сенсорів, високоточної зброї. Не колись у майбутньому, а прямо зараз, поки ще у нас є люди, здатні відбивати всі штурми своїм героїзмом та характером. Тактику дронів треба не вигадувати, а створити на прикладі успішних дій та прикладів масованого застосування дронів та антидронів. І у нас є ті, хто такий приклад можуть зараз показати. Потрібні рішення.

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