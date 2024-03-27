Безстрашні перед РЕБ та більш "самостійні" в небі: ЗС РФ випробовують нові FPV-дрони (відео)

Блогер Сергій Стерненко розповів, що Росія працює над дронами, здатними до донаведення на цілі, вже давно. Відомо, що після зльоту вони вишукують та ліквідують об’єкти без участі оператора.

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ЗС РФ випробовують FPV-дрони, оснащені системою донаведення. Про це 27 березня повідомив у соцмережах український волонтер та блогер Сергій Стерненко.

З його слів, випробовування російських FPV-дронів з донаведенням підтверджує відео, оприлюднене самим ворогом.

"Від коментарів щодо якості системи утримаюсь", — зазначив Стерненко.

Блогер проінформував, що російські окупанти працюють над модернізованими FPV-дронами "давно". Раніше вже були перехоплені кадри зі спробами їх застосування.

"Саме тому важливо якнайшвидше масштабувати таку технологію у нас", — підкреслив Стерненко.

Російські FPV-дрони з донаведенням: що вже відомо

У січні керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська попереджала, що автоматичне донаведення у FPV-дронах вплине на протидію РЕБ. Технологія полягає в тому, що БПЛА автоматично захоплює цілі та діє автономніше. Значення ж оператора зводиться до мінімуму.

"Зовсім інша історія, коли оператор натискатиме кнопку, злітатиме дрон або рій дронів на полювання, і в яких буде алгоритм: перші 5 км — це наша техніка, а далі — в усі об'єкти, які рухаються, треба врізатися та знищувати", — пояснювала експертка.

Зі слів Берлінської, традиційні засоби РЕБ проти таких дронів стануть неефективними.

Нагадаємо, ЗСУ яскраво підірвали у Луганській області ворожу систему РЕБ "Житель". Аеророзвідка виявила техніку ще вдень, але міни на неї скинули вже у темряві.

У соцмережах оприлюднили відео, на якому український FPV-дрон ліквідує рідкісний російський командний автомобіль "Ладога". Ця машина була розроблена на випадок ядерної атаки та випробувана під час катастрофи на ЧАЕС.