Дефіцит палива та зліт цін: чого чекати після ударів по енергетиці України

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Чи буде дефіцит пального та злет цін через проблеми з електрикою?

Таке питання ставлять мені все частіше. Дехто цікавиться купівлею талонів на АЗС, але більше ніж на 4 місяці мережі фіксувати ціну не хочуть. Люди нервують.

Будь ласка, не витрачайте на ці хвилювання свої нерви!

Скажу так: ринок пального мріє про дефіцит з початку 2023 року. З тих пір, як у 2022 році побудували нову систему забезпечення нафтопродуктами, ринок живе у стані перманентного профіциту всіх видів пального.

Все частіше доходить до абсурду, коли оптові ціни продажу нижче за собівартість. Останнім часом ця "хвороба" загострилася. Одні контори банкрутують, на їх місце одразу приходять інші. Маю зізнатись, але мені не знайомі 80% назв поточних імпортерів дизпального та скрапленого газу. Це сотні компаній, хто вони?!

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При тому перелив ринку відбувається на тлі заблокованого польського кордону, а також атак по нафтобазам, які, на жаль, тривають. Тільки протягом останнього місяця згоріло три термінали. І це тільки ті, що я знаю. А скільки ще?

Тому уявити відчутний дефіцит бензину, а тим більше дизелю мені дуже складно. Є де купляти, є чим привезти.

Щодо цін, то їхній злет може статися лише через нестачу, якої не очікується й не прогнозується.

Також можливе як зростання, так й зниження цін через коливання світового ринку, бо, нагадаю, все купуємо саме по світових цінах. Спрогнозувати важко. Наразі росіяни заливають ринок нафтою, надлишок якої утворився через самі знаєте що. Нафта вже дешевшає.

Щоправда, не на зниження цін грає курс долара, який наближається до 40.

Пальне буде, трагічного зростання я особисто не прогнозую. А діжечка пального "про запас" ніколи не завадить, знаємо з 2022 року.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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