Спорт, технології, військова справа. Як готувати дітей до захисту держави
"Є усі підстави відновити систему підготовки молоді до захисту Батьківщини, створити мережу для виховання майбутніх українських воїнів. Бо Росія авральними темпами виховує своїх". Думка.
У Скадовську росіяни влаштували змагання з пілотування БпЛА серед школярів, каже Центр національного спротиву й додає: "Навчання дітей основ пілотування БпЛА, залучення школярів і студентів до військово-промислового виробництва — це нормальне явище для терористичної Росії".
На жаль, останні 10 років, як і раніше, для миролюбивої України стало правилом і нормою не готувати своїх дітей до захисту держави та не знайомити їх із військовою справою.
Як наслідок, щоб набрати солдатів для захисту країни, зараз ТЦК ловлять випадкових людей на вулицях. А в РФ кількакратна перевага в живій силі — і це зараз без масової мобілізації.
Я думаю, що ніколи не пізно Україні зупинити цю політику демілітаризації свого суспільства. Ніколи не пізно визнати помилки попередників і врешті почати робити так, як треба, — а саме залучати дітей і молодь до вивчення дисциплін, котрі формують із них воїнів. Спорт, технології.
Я цим займався буквально до останнього дня перед повномасштабкою, вів гурток військово-патріотичного виховання, де ми освоювали дрони, стріляли з пневматики, вивчали вогнепальну зброю тощо. Дітям було цікаво. Державі в усіх її проявах — байдуже.
Ще в далекому 14-му році я почав роботу з відродження системи допризовного військово-патріотичного виховання, із повернення у власність держави активів радянської організації ДОСААФ. Якби в мене тоді вийшло, то ми зараз мали б набагато більше полігонів для тренування, приміщень для навчання — і військових, і молоді, й усіх охочих. Натомість величезні, мільярдні актвиви, призначені для військової та спортивної підготовки до служби в армії, лишили в руках тих, хто це розікрав.
Ця політика триває і по тепер, але ми, Україна, ще існуємо — а отже, є всі підстави це припинити, відновити систему підготовки молоді до захисту Батьківщини, створити мережу для виховання майбутніх українських воїнів. Бо Росія авральними темпами виховує своїх.