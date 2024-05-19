Спорт, технології, військова справа. Як готувати дітей до захисту держави

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У Скадовську росіяни влаштували змагання з пілотування БпЛА серед школярів, каже Центр національного спротиву й додає: "Навчання дітей основ пілотування БпЛА, залучення школярів і студентів до військово-промислового виробництва — це нормальне явище для терористичної Росії".

На жаль, останні 10 років, як і раніше, для миролюбивої України стало правилом і нормою не готувати своїх дітей до захисту держави та не знайомити їх із військовою справою.

Як наслідок, щоб набрати солдатів для захисту країни, зараз ТЦК ловлять випадкових людей на вулицях. А в РФ кількакратна перевага в живій силі — і це зараз без масової мобілізації.

Я думаю, що ніколи не пізно Україні зупинити цю політику демілітаризації свого суспільства. Ніколи не пізно визнати помилки попередників і врешті почати робити так, як треба, — а саме залучати дітей і молодь до вивчення дисциплін, котрі формують із них воїнів. Спорт, технології.

Я цим займався буквально до останнього дня перед повномасштабкою, вів гурток військово-патріотичного виховання, де ми освоювали дрони, стріляли з пневматики, вивчали вогнепальну зброю тощо. Дітям було цікаво. Державі в усіх її проявах — байдуже.

Ще в далекому 14-му році я почав роботу з відродження системи допризовного військово-патріотичного виховання, із повернення у власність держави активів радянської організації ДОСААФ. Якби в мене тоді вийшло, то ми зараз мали б набагато більше полігонів для тренування, приміщень для навчання — і військових, і молоді, й усіх охочих. Натомість величезні, мільярдні актвиви, призначені для військової та спортивної підготовки до служби в армії, лишили в руках тих, хто це розікрав.

Ця політика триває і по тепер, але ми, Україна, ще існуємо — а отже, є всі підстави це припинити, відновити систему підготовки молоді до захисту Батьківщини, створити мережу для виховання майбутніх українських воїнів. Бо Росія авральними темпами виховує своїх.

Джерело.