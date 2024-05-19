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Спорт, технологии, военное дело. Как готовить детей к защите государства

"Есть все основания восстановить систему подготовки молодежи к защите Родины, создать сеть для воспитания будущих украинских воинов. Потому что Россия авральными темпами воспитывает своих". Мнение.

Игорь Луценко
Игорь Луценко
Военнослужащий ВСУ, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
eye 926
военно-патриотическое воспитание, работа с молодежью, военное дело, военная подготовка молодежи и юношества
Фото: Getty Images | Украинцы должны готовить детей к защите государства
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В Скадовске россияне устроили соревнования по пилотированию БпЛА среди школьников, говорит Центр национального сопротивления и добавляет: "Обучение детей основам пилотирования БпЛА, привлечение школьников и студентов к военно-промышленному производству — это нормальное явление для террористической России".

К сожалению, последние 10 лет, как и раньше, для миролюбивой Украины стало правилом и нормой не готовить своих детей к защите государства и не знакомить их с военным делом.

Как следствие, чтобы набрать солдат для защиты страны, сейчас ТЦК ловят случайных людей на улицах. А у РФ многократное преимущество в живой силе — и это сейчас без массовой мобилизации.

Я думаю, что никогда не поздно Украине остановить эту политику демилитаризации своего общества. Никогда не поздно признать ошибки предшественников и наконец начать делать так, как надо — а именно привлекать детей и молодежь к изучению дисциплин, которые формируют из них воинов. Спорт, технологии.

Я этим занимался буквально до последнего дня перед полномасштабкой, вел кружок военно-патриотического воспитания, где мы осваивали дроны, стреляли из пневматики, изучали огнестрельное оружие и тому подобное. Детям было интересно. Государству во всех его проявлениях — безразлично.

Еще в далеком 14-м году я начал работу по возрождению системы допризывного военно-патриотического воспитания, по возвращению в собственность государства активов советской организации ДОСААФ. Если бы у меня тогда получилось, то мы сейчас имели бы на порядок больше полигонов для тренировки, помещений для обучения — и военных, и молодежи, и всех желающих. Зато огромные, миллиардные активы, предназначенные для военной и спортивной подготовки к службе в армии, оставили в руках тех, кто это разворовал.

Эта политика продолжается и по сей день, но мы, Украина, еще существуем — а значит, есть все основания это прекратить, восстановить систему подготовки молодежи к защите Родины, создать сеть для воспитания будущих украинских воинов. Потому что Россия авральными темпами воспитывает своих.

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