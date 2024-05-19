Спорт, технологии, военное дело. Как готовить детей к защите государства

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В Скадовске россияне устроили соревнования по пилотированию БпЛА среди школьников, говорит Центр национального сопротивления и добавляет: "Обучение детей основам пилотирования БпЛА, привлечение школьников и студентов к военно-промышленному производству — это нормальное явление для террористической России".

К сожалению, последние 10 лет, как и раньше, для миролюбивой Украины стало правилом и нормой не готовить своих детей к защите государства и не знакомить их с военным делом.

Как следствие, чтобы набрать солдат для защиты страны, сейчас ТЦК ловят случайных людей на улицах. А у РФ многократное преимущество в живой силе — и это сейчас без массовой мобилизации.

Я думаю, что никогда не поздно Украине остановить эту политику демилитаризации своего общества. Никогда не поздно признать ошибки предшественников и наконец начать делать так, как надо — а именно привлекать детей и молодежь к изучению дисциплин, которые формируют из них воинов. Спорт, технологии.

Я этим занимался буквально до последнего дня перед полномасштабкой, вел кружок военно-патриотического воспитания, где мы осваивали дроны, стреляли из пневматики, изучали огнестрельное оружие и тому подобное. Детям было интересно. Государству во всех его проявлениях — безразлично.

Еще в далеком 14-м году я начал работу по возрождению системы допризывного военно-патриотического воспитания, по возвращению в собственность государства активов советской организации ДОСААФ. Если бы у меня тогда получилось, то мы сейчас имели бы на порядок больше полигонов для тренировки, помещений для обучения — и военных, и молодежи, и всех желающих. Зато огромные, миллиардные активы, предназначенные для военной и спортивной подготовки к службе в армии, оставили в руках тех, кто это разворовал.

Эта политика продолжается и по сей день, но мы, Украина, еще существуем — а значит, есть все основания это прекратить, восстановить систему подготовки молодежи к защите Родины, создать сеть для воспитания будущих украинских воинов. Потому что Россия авральными темпами воспитывает своих.

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