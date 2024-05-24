Найпотрібніше для ЗСУ: чому важливо налагодити масове виробництво зарядів для дронів

Related video

Якби мене запитали, чого зараз дуже потрібно українській армії, то я (не військовий експерт!) відповів би: "Масові стандартизовані боєприпаси для дронів".

Боєприпаси для дронів — це абсолютно нова історія, у світі немає заводів з їхнього виробництва, тому солдатам на передовій зазвичай доводиться викручуватися, як доведеться.

З моїх численних розмов із різними дроноводами та волонтерами я часто чую, що їм доводиться ризикувати, йти на якісь неймовірні інженерні подвиги, сидячи в гаражі чи підвалі, щоб спорудити з підручних матеріалів потрібний боєприпас — і не вибухнути при цьому в процесі.

В ідеалі потрібно налагодити масове виробництво цих зарядів — кумулятивних і фугасних для ФПВ, для "Вампіра", для скидів із "мавіків" тощо.

Самі ці заряди, як правило, дуже невеликі. Коштують вони відносно недорого і виробляти їх явно легше, ніж 155-мм снаряди або далекобійні ракети. Іншими словами, великих інвестицій від держави або бізнесу не буде потрібно.

Але ось віддача від таких вкладень буде грандіозною, оскільки навіть із зарядами, виготовленими кустарно, дрони стали головною зброєю і наносять окупантам більше половини всіх їхніх втрат. Якщо для дронів з'явиться масовий стандартний надійний боєприпас, ефективність їх застосування стане і зовсім захмарною.

(У дужках зазначу, що, можливо, цей боєприпас уже з'явився або ось-ось готується до запуску, але він секретний або я просто про нього не знаю).

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.

Важливо