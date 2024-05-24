Нужнее всего для ВСУ: почему важно наладить массовое производство зарядов для дронов

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Если бы меня спросили, чего сейчас очень нужно украинской армии, то я (не военный эксперт!) ответил бы: "Массовые стандартизированные боеприпасы для дронов".

Боеприпасы для дронов – это совершенно новая история, в мире нет заводов по их производству, поэтому солдатам на передовой обычно приходится выкручиваться, как придется.

Из моих многочисленных разговоров с разными дроноводами и волонтерами я часто слышу, что им приходится рисковать, идти на какие-то невероятные инженерные подвиги, сидя в гараже или подвале, чтобы соорудить из подручных материалов нужный боеприпас – и не взорваться при этом в процессе.

В идеале нужно наладить массовое производство этих зарядов — кумулятивных и фугасных для ФПВ, для "Вампира", для скидов с "мавиков" и так далее.

Сами эти заряды, как правило, очень небольшие. Стоят они относительно недорого и производить их явно легче, чем 155-мм снаряды или дальнобойные ракеты. Иными словами, больших инвестиций от государства или бизнеса не потребуется.

Но вот отдача от таких вложений будет грандиозной, поскольку даже с зарядами, изготовленными кустарно, дроны стали главным оружием и наносят оккупантам больше половины всех их потерь. Если для дронов появится массовый стандартный надежный боеприпас, эффективность их применения станет и вовсе заоблачной.

(В скобках замечу, что, возможно, этот боеприпас уже появился или вот-вот готовится к запуску, но он секретный или я просто о нем не знаю).

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