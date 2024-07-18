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Думки Російсько-українська війна

Війська РФ повернулися до лобових штурмів: чому провалився черговий план окупантів на Донбасi

Донецька операційна зона залишається найгарячішою ділянкою фронту, констатує воєнний кореспондент Богдан Мірошников. Але просування ворога тут суттєво сповільнилося, і до осені слід очікувати на стабілізацію фронту.

Богдан Мiрошников
Богдан Мiрошников
Блогер, військовий кореспондент
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ЗСУ, фронт
Фото: Скрин відео | Гарячі дні у Донецькій операційній зоні
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Донецька операційна зона

Саме ця ділянка фронту була, є та буде найгарячішою.

Ворог поступово підібрався до першочергово запланованих рубежів — Карлівка та напрямок Воздвиженки. Але цей список неповний, бо вони планували вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка (Т0504) ще наприкінці зими-початку весни.

По факту, цього немає. Як і з повним контролем траси Марʼїнка-Вугледар та просування до Водяного.

Але при цьому окупант непогано скористався нашими помилками в районі Шумів-Дружби (напрямок Торецька) та Володимирівки (між Вугледаром та Волновахою), і порушивши цілісність ЛБЗ з нашого боку.

В оперативно-тактичному вимірі, ворогу ще тільки належить здійснити багато вдалих дій, щоб захопити повністю Карлівку, Красногорівку або вийти на трасу Т0504.

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Я вже мовчу за лобові атаки Часіка та у напрямку Торецька. Це не від гарного життя робиться.

Бо основний план вчергове не втілюється у життя. А тому окупант приходить до "перевіреної десятиліттями" тактики — лобові штурми та закидування мʼясом.

Минулого разу я писав, що у майбутньому можлива стабілізація. Це так і є, бо це — нормальний розвиток подій під час бойових дій.

Останні 8 місяців атакує ворог. Він виснажений не менше за наше військо. Якщо не більше.

Наша спільна задача на літо-початок осені — перейти до позиційних боїв. Нам з вами потрібно розуміти, що все залежить виключно від нас.

Тому на часі — максимальна згуртованість, виявлення та вирішення проблем, а також розуміння, що якщо не ми — то ніхто.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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