Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

Чи завдасть Нацбанк удару по волонтерах? Як будуть працювати обмеження на переказ з картки на картку

По кому вдарить рішення Нацбанку України обмежити перерахування з картки на картку? На думку воєнного кореспондента Богдана Мірошникова, насамперед по волонтерах та військових, які збирають кошти для своїх підрозділів.

Богдан Мiрошников
Богдан Мiрошников
Блогер, військовий кореспондент
eye 417
Рішення Нацбанку обмежити перерахування з картки на картку викликає питання
Фото: "Ведомости" | Рішення Нацбанку обмежити перерахування з картки на картку викликає питання
Related video

НБУ все ж не заспокоївся і планує ввести обмеження за переказами з картки на картку у 100к грн на місяць.

Це йо…ане шкідництво.

Попередньо з 15 вересня обмеження наберуть чинності.

Я чудово знаю, як це буде працювати — будуть поблоковані рахунки 99% волонтерів та військових, які збирають кошти для своїх підрозділів.

Жодним словам про "волонтерів це не зачепить" — ДОВІРИ НЕ МАЄ.

Жодного обговорення не проводилося. Я не чув, щоб великі фонди та волонтери з військовими писали, що були на подібній зустрічі.

Просто пан Пишний так захотів.

Важливо
Обмеження на перекази грошей з картки на картку можуть запровадити вже цього тижня, — голова НБУ
Обмеження на перекази грошей з картки на картку можуть запровадити вже цього тижня, — голова НБУ

Це повне дно.

Пан Пишний разом зі всією своєю командою мають піти у відставку.

А знаєте, у чому причина? Немовби перекази р2р від гемблінгу та "сірого" бізнесу.

Тобто. Замість того, щоб вирішувати проблему з ними — наприклад, щоб гарно працювали правоохоронні органи, НБУ під час війни прирівняв всіх під одну гребінку.

І це аж ніяк не вирішить проблему. Тільки звичайним людям створить купу проблем.

"Сіровози" та перекази р2р з гемблінгу як були, так і будуть існувати, допоки у нас нереформовані митниця, податкова та правоохоронці.

А взагалі, це перевищення службових повноважень, і всім, хто причетний до цього рішення — потрібно дати належну оцінку з боку правоохоронців.

Такі питання має вирішувати тільки Верховна Рада.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело