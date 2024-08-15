Чи завдасть Нацбанк удару по волонтерах? Як будуть працювати обмеження на переказ з картки на картку

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НБУ все ж не заспокоївся і планує ввести обмеження за переказами з картки на картку у 100к грн на місяць.

Це йо…ане шкідництво.

Попередньо з 15 вересня обмеження наберуть чинності.

Я чудово знаю, як це буде працювати — будуть поблоковані рахунки 99% волонтерів та військових, які збирають кошти для своїх підрозділів.

Жодним словам про "волонтерів це не зачепить" — ДОВІРИ НЕ МАЄ.

Жодного обговорення не проводилося. Я не чув, щоб великі фонди та волонтери з військовими писали, що були на подібній зустрічі.

Просто пан Пишний так захотів.

Важливо

Обмеження на перекази грошей з картки на картку можуть запровадити вже цього тижня, — голова НБУ

Це повне дно.

Пан Пишний разом зі всією своєю командою мають піти у відставку.

А знаєте, у чому причина? Немовби перекази р2р від гемблінгу та "сірого" бізнесу.

Тобто. Замість того, щоб вирішувати проблему з ними — наприклад, щоб гарно працювали правоохоронні органи, НБУ під час війни прирівняв всіх під одну гребінку.

І це аж ніяк не вирішить проблему. Тільки звичайним людям створить купу проблем.

"Сіровози" та перекази р2р з гемблінгу як були, так і будуть існувати, допоки у нас нереформовані митниця, податкова та правоохоронці.

А взагалі, це перевищення службових повноважень, і всім, хто причетний до цього рішення — потрібно дати належну оцінку з боку правоохоронців.

Такі питання має вирішувати тільки Верховна Рада.

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