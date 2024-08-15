Чи завдасть Нацбанк удару по волонтерах? Як будуть працювати обмеження на переказ з картки на картку
По кому вдарить рішення Нацбанку України обмежити перерахування з картки на картку? На думку воєнного кореспондента Богдана Мірошникова, насамперед по волонтерах та військових, які збирають кошти для своїх підрозділів.
НБУ все ж не заспокоївся і планує ввести обмеження за переказами з картки на картку у 100к грн на місяць.
Це йо…ане шкідництво.
Попередньо з 15 вересня обмеження наберуть чинності.
Я чудово знаю, як це буде працювати — будуть поблоковані рахунки 99% волонтерів та військових, які збирають кошти для своїх підрозділів.
Жодним словам про "волонтерів це не зачепить" — ДОВІРИ НЕ МАЄ.
Жодного обговорення не проводилося. Я не чув, щоб великі фонди та волонтери з військовими писали, що були на подібній зустрічі.
Просто пан Пишний так захотів.Важливо
Це повне дно.
Пан Пишний разом зі всією своєю командою мають піти у відставку.
А знаєте, у чому причина? Немовби перекази р2р від гемблінгу та "сірого" бізнесу.
Тобто. Замість того, щоб вирішувати проблему з ними — наприклад, щоб гарно працювали правоохоронні органи, НБУ під час війни прирівняв всіх під одну гребінку.
І це аж ніяк не вирішить проблему. Тільки звичайним людям створить купу проблем.
"Сіровози" та перекази р2р з гемблінгу як були, так і будуть існувати, допоки у нас нереформовані митниця, податкова та правоохоронці.
А взагалі, це перевищення службових повноважень, і всім, хто причетний до цього рішення — потрібно дати належну оцінку з боку правоохоронців.
Такі питання має вирішувати тільки Верховна Рада.
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