Нанесет ли Нацбанк удар по волонтерам? Как будут работать ограничения на перевод с карты на карту
По кому ударит решение Нацбанка Украины ограничить перечисления с карты на карту? По мнению военного корреспондента Богдана Мирошникова, прежде всего по волонтерам и военным, которые собирают средства для своих подразделений.
НБУ все же не успокоился и планирует ввести ограничение по переводам с карты на карту в 100к грн в месяц.
Это е...аное вредительство.
Предварительно с 15 сентября ограничения вступят в силу.
Я прекрасно знаю, как это будет работать — будут заблокированы счета 99% волонтеров и военных, которые собирают средства для своих подразделений.
Никаким словам о "волонтеров это не заденет" — ДОВЕРИЯ НЕТ.
Никакого обсуждения не проводилось. Я не слышал, чтобы крупные фонды и волонтеры с военными писали, что были на подобной встрече.
Просто господин Пышный так захотел.Важно
Это полное дно.
Господин Пышный вместе со всей своей командой должны уйти в отставку.
А знаете, в чем причина? Как будто переводы р2р от гэмблинга и "серого" бизнеса.
То есть. Вместо того, чтобы решать проблему с ними — например, чтобы хорошо работали правоохранительные органы, НБУ во время войны подравнял всех под одну гребенку.
И это отнюдь не решит проблему. Только обычным людям создаст кучу проблем.
"Серовозы" и переводы р2р с гэмблинга как были, так и будут существовать, пока у нас нереформированы таможня, налоговая и правоохранители.
А вообще, это превышение служебных полномочий, и всем, кто причастен к этому решению — нужно дать надлежащую оценку со стороны правоохранителей.
Такие вопросы должна решать только Верховная Рада.
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