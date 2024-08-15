Нанесет ли Нацбанк удар по волонтерам? Как будут работать ограничения на перевод с карты на карту

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НБУ все же не успокоился и планирует ввести ограничение по переводам с карты на карту в 100к грн в месяц.

Это е...аное вредительство.

Предварительно с 15 сентября ограничения вступят в силу.

Я прекрасно знаю, как это будет работать — будут заблокированы счета 99% волонтеров и военных, которые собирают средства для своих подразделений.

Никаким словам о "волонтеров это не заденет" — ДОВЕРИЯ НЕТ.

Никакого обсуждения не проводилось. Я не слышал, чтобы крупные фонды и волонтеры с военными писали, что были на подобной встрече.

Просто господин Пышный так захотел.

Важно

Ограничения на переводы денег с карты на карту могут ввести уже на этой неделе, — глава НБУ

Это полное дно.

Господин Пышный вместе со всей своей командой должны уйти в отставку.

А знаете, в чем причина? Как будто переводы р2р от гэмблинга и "серого" бизнеса.

То есть. Вместо того, чтобы решать проблему с ними — например, чтобы хорошо работали правоохранительные органы, НБУ во время войны подравнял всех под одну гребенку.

И это отнюдь не решит проблему. Только обычным людям создаст кучу проблем.

"Серовозы" и переводы р2р с гэмблинга как были, так и будут существовать, пока у нас нереформированы таможня, налоговая и правоохранители.

А вообще, это превышение служебных полномочий, и всем, кто причастен к этому решению — нужно дать надлежащую оценку со стороны правоохранителей.

Такие вопросы должна решать только Верховная Рада.

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