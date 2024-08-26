Час зарядних станцій. До чого готуватись українцям після сьогоднішнього ракетного удару

Related video

Одна з наймасованіших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Близько сотні "шахедів", десятки КР, балістичні та аеробалістичні ракети, Х-22 — все це полетіло по нас, переважно по енергетиці.

Причому це якійсь флешбеки від 10.10.2022, коли летіло і по розподілу, і по генерації.

Тільки стан енергетики тепер набагато гірший.

Влучань вистачає, на жаль. Але під час подібних атак це тупо рулетка.

Після сьогоднішнього ракетного удару

За один день всі енергетичні прогнози пішли по одному відомому половому органу.

Буде ще важче. Будуть нові обстріли. Будуть довгі відключення світла.

Хто ще не купив зарядну станцію/інвертор з акумами та не скинувся у своєму будинку/ОСББ на генератор — раджу все ж таки це зробити.

Ми сильні, ми впораємося. Тварюки отримають гідну відсіч за це, але давайте без пафосу, будь ласка.

Треба всім потроїти зусилля, щоб подолати чуму 21 століття під назвою "Росія".

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо