Время зарядных станций. К чему готовиться украинцам после сегодняшнего ракетного удара

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Одна из самых массированных воздушных атак за все время полномасштабной войны.

Около сотни "шахедов", десятки КР, баллистические и аэробаллистические ракеты, Х-22 — все это полетело по нам, преимущественно по энергетике.

Причем это какой-то флешбэк от 10.10.2022, когда летело и по распределению, и по генерации.

Только состояние энергетики теперь намного хуже.

Попаданий хватает, к сожалению. Но во время подобных атак это тупо рулетка.

После сегодняшнего ракетного удара

За один день все энергетические прогнозы пошли по одному известному половому органу.

Будет еще тяжелее. Будут новые обстрелы. Будут долгие отключения света.

Кто еще не купил зарядную станцию/инвертор с акумами и не скинулся в своем доме/ОСМД на генератор — советую все же это сделать.

Мы сильны, мы справимся. Твари получат достойный отпор за это, но давайте без пафоса, пожалуйста.

Надо всем утроить усилия, чтобы преодолеть чуму 21 века под названием "Россия".

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