Fath-360 допоможуть Україні. Чому іранські ракети наблизять удари по територіях РФ

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Україна бомбардує Росію від самого початку повномасштабного вторгнення, що почалося в лютому 2024 року. Але масштаб українських атак на стратегічні об'єкти всередині Росії нікчемний, особливо як порівняти з масштабами російських атак на Україну.

Це може змінитися — і дуже скоро. Україна розробляє дедалі більше і більше боєприпасів, які може використовувати проти цілей усередині Росії. І є шанс, що вже цього тижня українські сили нарешті отримають дозвіл на використання найкращих боєприпасів американського та європейського виробництва для ударів по території Росії.

Повномасштабне вторгнення почалося з потужної хвилі російських ракетних ударів по українських військових базах. Кілька місяців потому росіяни також почали завдавати ударів по містах. До вересня 2024 року російські війська випустили майже 10 000 крилатих і балістичних ракет, а також кілька тисяч дронів-фугасів великої дальності по містах по всій Україні, унаслідок чого загинули тисячі мирних жителів і було серйозно пошкоджено енергосистему країни.

А на початку 2023 року росіяни додали до свого арсеналу ключовий боєприпас: планувальну бомбу із супутниковим наведенням, яка літає на 25 миль і далі під висувними крилами. Російські військові літаки щодня скидають до сотні КАБів, зазвичай по прифронтових містах.

Українці завдали удару у відповідь через кілька днів після початку вторгнення. Як і росіяни, українці спершу націлилися виключно на військові бази — і зазвичай у межах кількох десятків миль від російсько-українського кордону.

Але в міру розвитку війни набір цілей розширювався. Сьогодні українські дрони дальньої дії часто завдають ударів по російських штабах, аеродромах, промислових об'єктах і нафтопереробних заводах на відстані до 1100 миль від кордону. До того ж українці використовують балістичні та крилаті ракети, а також диверсантів проти деяких цілей ближче до кордону.

Проблема української кампанії не в охопленні, а в потужності. Якщо росіяни щодня завдають ударів по українцях приблизно сотнею бомб, приблизно 10 балістичними і крилатими ракетами, а також кількома дронами дальньої дії, то українці відповідають лише невеликою жменькою бомб, ракет і дронів. Російське бомбардування, ймовірно, удесятеро сильніше за українське — і вдесятеро більш руйнівне.

Україна може дістати Росію своїми "Нептунами" — але їх драматично мало Фото: З відкритих джерел

Проблема для України двояка. Її можливості з виробництва власної зброї глибокого удару обмежені. І хоча Україна отримала тисячі ракет та планувальних бомб від своїх союзників, ті ж самі союзники, побоюючись ескалації, обмежують райони, де українці можуть використовувати боєприпаси. Загалом, Україні заборонено завдавати ударів по цілях на відстані понад кілька миль усередині Росії за допомогою будь-якої зброї іноземного виробництва: передбачається, що дозвіл Україні завдати удару у відповідь буде певною мірою "ескалацією". Насправді, звичайно, це росіяни вже пішли на ескалацію.

Зневірившись обійти обмеження, Україна розробляє нову ударну зброю. З 2022 року вона представила крилаті ракети "Нептун" і "Паляниця", а також разючий набір ударних безпілотників великої дальності. А раніше цього місяця в мережі з'явилося відео, на якому нова планувальна бомба українського виробництва проходить випробувальний політ під крилом бомбардувальника Су-24 ВПС України.

За допомогою своїх саморобних дронів, ракет і планувальних бомб Україна може вражати цілі на відстані понад тисячу миль усередині Росії. Але не дуже часто. Кількість ударів "Нептуна" за останні 30 місяців можна порахувати на 10 пальцях. Був тільки один підтверджений рейд "Паляниці" — у серпні. Нова планувальна бомба все ще перебуває на випробуваннях.

Чи може Україна збільшити виробництво цієї зброї? Поки неясно, але український уряд обов'язково спробує. Завдяки цілеспрямованим вливанням капіталу з боку українського та союзних урядів, українській промисловості вдалося з нуля побудувати розгалужену мережу невеликих майстерень, які тепер щомісяця виробляють понад 100 000 вибухових дронів малої дальності.

Повторити цей подвиг із крилатими ракетами та бомбами складно. Одна річ зібрати двофунтовий FPV-дрон із деталей, які кожен може замовити онлайн або виготовити за допомогою 3D-принтера. Інша — створити головку супутникової ГСН для планувальної бомби, або зібрати мініатюрний турбореактивний двигун для крилатої ракети.

Але Україна може отримати деяке полегшення з іншого боку. На початку вересня партія з 200 балістичних ракет іранського виробництва Fath-360 прибула в російський порт на Каспійському морі. Ця перша партія іранських ракет є "різкою ескалацією" війни в Україні, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

І це стало головною темою для розмов у Києві, куди прибули Блінкен і його британський колега, міністр закордонних справ Девід Ламмі. Блінкен натякнув, що не виключено пом'якшення обмежень на українське озброєння іноземного виробництва. "Ми будемо уважно слухати, як українські чиновники відстоюють свою позицію", — каже Блінкен.

Отримавши дозвіл вражати цілі в глибині Росії американськими та європейськими боєприпасами, Україна могла б уже зараз посилити бомбардування. А потім ще раз посилити їх, щойно країна почне виробляти значну кількість боєприпасів самостійно.

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