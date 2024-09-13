Fath-360 помогут Украине. Почему иранские ракеты приблизят удары по территориям РФ

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Украина бомбардирует Россию с самого начала полномасштабного вторжения, начавшегося в феврале 2024 года. Но масштаб украинских атак на стратегические объекты внутри России ничтожен, особенно по сравнению с масштабами российских атак на Украину.

Это может измениться — и очень скоро. Украина разрабатывает все больше и больше боеприпасов, которые может использовать против целей внутри России. И есть шанс, что уже на этой неделе украинские силы наконец получат разрешение на использование лучших боеприпасов американского и европейского производства для ударов по территории России.

Полномасштабное вторжение началось с мощной волны российских ракетных ударов по украинским военным базам. Несколько месяцев спустя русские также начали наносить удары по городам. К сентябрю 2024 года российские войска выпустили около 10 000 крылатых и баллистических ракет, а также несколько тысяч дронов-фугасов большой дальности по городам по всей Украине, в результате чего погибли тысячи мирных жителей и была серьезно повреждена энергосистема страны.

А в начале 2023 года русские добавили в свой арсенал ключевой боеприпас: планирующую бомбу со спутниковым наведением, которая летает на 25 миль и дальше под выдвижными крыльями. Российские военные самолеты ежедневно сбрасывают до сотни КАБов, обычно по прифронтовым городам.

Украинцы нанесли ответный удар через несколько дней после начала вторжения. Как и русские, украинцы сначала нацелились исключительно на военные базы — и обычно в пределах нескольких десятков миль от российско-украинской границы.

Но по мере развития войны набор целей расширялся. Сегодня украинские дроны дальнего действия часто наносят удары по российским штабам, аэродромам, промышленным объектам и нефтеперерабатывающим заводам на расстоянии до 1100 миль от границы. К тому же украинцы используют баллистические и крылатые ракеты, а также диверсантов против некоторых целей ближе к границе.

Проблема украинской кампании не в охвате, а в мощности. Если русские ежедневно наносят удары по украинцам примерно сотней бомб, примерно 10 баллистическими и крылатыми ракетами, а также несколькими дронами дальнего действия, то украинцы отвечают лишь небольшой горсткой бомб, ракет и дронов. Российская бомбардировка, вероятно, в 10 раз сильнее украинской — и в 10 раз более разрушительна.

Украина может достать Россию своими "Нептунами" — но их драматически мало Фото: Из открытых источников

Проблема для Украины двоякая. Ее возможности по производству собственного оружия глубокого удара ограничены. И хотя Украина получила тысячи ракет и планирующих бомб от своих союзников, те же самые союзники, опасаясь эскалации, ограничивают районы, где украинцы могут использовать боеприпасы. Вообще говоря, Украине запрещено наносить удары по целям на расстоянии более нескольких миль внутри России с помощью любого оружия иностранного производства: предполагается, что разрешение Украине нанести ответный удар будет в некотором роде "эскалацией". На самом деле, конечно, это русские уже пошли на эскалацию.

Отчаявшись обойти ограничения, Украина разрабатывает новое ударное оружие. С 2022 года она представила крылатые ракеты "Нептун" и "Паляница", а также ошеломляющий набор ударных беспилотников большой дальности. А ранее в этом месяце в сети появилось видео, на котором новая планирующая бомба украинского производства проходит испытательный полет под крылом бомбардировщика Су-24 ВВС Украины.

С помощью своих самодельных дронов, ракет и планирующих бомб Украина может поражать цели на расстоянии более тысячи миль внутри России. Но не очень часто. Количество ударов "Нептуна" за последние 30 месяцев можно посчитать на 10 пальцах. Был только один подтвержденный рейд "Паляницы" — в августе. Новая планирующая бомба все еще находится на испытаниях.

Может ли Украина увеличить производство этого оружия? Пока неясно, но украинское правительство обязательно попытается. Благодаря целенаправленным вливаниям капитала со стороны украинского и союзных правительств, украинской промышленности удалось с нуля построить разветвленную сеть небольших мастерских, которые теперь ежемесячно производят более 100 000 взрывных дронов малой дальности.

Повторить этот подвиг с крылатыми ракетами и бомбами сложно. Одно дело собрать двухфунтовый FPV-дрон из деталей, которые каждый может заказать онлайн или изготовить с помощью 3D-принтера. Другое дело — создать головку спутниковой ГСН для планирующей бомбы или собрать миниатюрный турбореактивный двигатель для крылатой ракеты.

Но Украина может получить некоторое облегчение с другой стороны. В начале сентября партия из 200 баллистических ракет иранского производства Fath-360 прибыла в российский порт на Каспийском море. Эта первая партия иранских ракет представляет собой "резкую эскалацию" войны в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

И это стало главной темой для разговоров в Киеве, куда прибыли Блинкен и его британский коллега, министр иностранных дел Дэвид Ламми. Блинкен намекнул, что не исключено смягчение ограничений на украинское вооружение иностранного производства. "Мы будем внимательно слушать, как украинские чиновники отстаивают свою позицию", — говорит Блинкен.

Получив разрешение поражать цели в глубине России американскими и европейскими боеприпасами, Украина могла бы уже сейчас усилить бомбардировки. А затем еще раз усилить их, как только страна начнет производить значительное количество боеприпасов самостоятельно.

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