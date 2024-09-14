ЗСУ змогли "закрити очі" Росії: українське небо очищено від розвідувальних дронів РФ

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Чергова технологічна революція назріває у російсько-українській війні.

За останні пару місяців українці збили приблизно стільки ж розвідувальних дронів противника, скільки за усі попередні роки війни. І витратили на це у 100 разів менше коштів, із розрахунку на результат.

Сподіваюся, що так все піде і далі й ми повністю закриємо своє небо від розвідницьких крил противника. Якщо вони й залітатимуть, то на кілька хвилин, не більше.

Непросто описати, наскільки багато це значитиме для нашої війни. "Хаймарси", далекобійна артилерія, вертолітники та пілоти літаків на аеродромах, оператори дальніх БПЛА зможуть дихати вільніше. Те цілодобове полювання, яке за ними зараз здійснюють озброєні "Іскандерами" та С-300 росіяни, припиниться. КАБи стануть набагато менш ефективними. Логістика в тилах стане набагато безпечнішою. "Ланцети" не зможуть наводитися далі певного горизонту.

Скінчилося роздолля для "Ланцетів" Фото: Telegram/SIGNUM

Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно "закрити очі" противнику. Досвід українських військових показує, що це цілком реальне завдання.

Як завжди, ініціатива прийшла знизу. Групи ентузіастів організувалися і почали збивати розвідувальні БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крилами — усім, що було під рукою. Через деякий час набили руку.

Зараз час масштабувати найкращий досвід.

Росіяни уже пишуть про кінець своєї технологічної переваги. Встигнути б.

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