ВСУ смогли "закрыть глаза" России: украинское небо очищено от разведывательных дронов РФ
Украинские охотники за разведывательными дронами смогли совершить целую технологическую революцию, радуется военнослужащий Игорь Луценко. За последние пару месяцев они сбили примерно столько же БПЛА противника, сколько за все предыдущие годы войны.
Очередная технологическая революция назревает в российско-украинской войне.
За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств, в расчете на результат.
Надеюсь, что так все пойдет и дальше и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не более.
Непросто описать, насколько много это будет значить для нашей войны. "Хаймарсы", дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах, операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас осуществляют вооруженные "Искандерами" и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. "Ланцеты" не смогут наводиться дальше определенного горизонта.
Преимущество в войне получит тот, кто сумеет эффективно "закрыть глаза" противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача.
Как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крыльями — всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.
Сейчас время масштабировать лучший опыт.
Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.
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