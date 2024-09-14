ВСУ смогли "закрыть глаза" России: украинское небо очищено от разведывательных дронов РФ

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Очередная технологическая революция назревает в российско-украинской войне.

За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств, в расчете на результат.

Надеюсь, что так все пойдет и дальше и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не более.

Непросто описать, насколько много это будет значить для нашей войны. "Хаймарсы", дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах, операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас осуществляют вооруженные "Искандерами" и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. "Ланцеты" не смогут наводиться дальше определенного горизонта.

Кончилось раздолье для "Ланцетов" Фото: Telegram/SIGNUM

Преимущество в войне получит тот, кто сумеет эффективно "закрыть глаза" противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача.

Как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крыльями — всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.

Сейчас время масштабировать лучший опыт.

Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.

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