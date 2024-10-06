Як пройти ВЛК та отримати законне звільнення від служби: записки очевидця

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Як проходити ВЛК та отримати звільнення з військової служби за наявності законних підстав: з перших вуст. Актуально для Києва. Я сподіваюсь, що всі вже зрозуміли — оновлення в "Реєстр+" не має взагалі жодного значення. Це піарпроєкт імені Вискуба-Чорногоренко. Реальне оновлення даних відбувається через ТЦК з отриманням свіжих паперових документів із печатками.

1 крок. Усі діагнози потрібно внести в "Хелсі". Якщо вас колись визнали обмежено придатним чи встановили такі діагнози, потрібно спочатку зайти до лікарів, щоб вони все це внесли в електронну базу даних. Усі неоцифровані медичні документи в ТЦК не визнають. Дуже важливі такі документи, як аналізи, результати МРТ тощо — все, що має стосунок до хвороби. 2 крок. Потрапити до ТЦК на ВЛК добровільно через черги можливо рівно о 05:00 ранку. Є люди, які прийшли о 04:30 або раніше — і їх бусифікували за порушення комендантської години. ВЛК вони пройшли, однак не так, як планували — і досить успішно, попри діагнози, навіть жахливі. 3 крок. Якщо ви прийшли добровільно, ВЛК просто в ТЦК не проводять, а скеровують у заклади охорони здоров'я. Для цього видають відповідні направлення та відстрочку для проходження лікарів. Підкупити когось наразі майже неможливо, оскільки тих, кого визнали непридатними, направляють на ще одну комісію, вже контрольну. Мабуть, є люди з крутими зв'язками та фінансами, які це можуть зробити. Однак пересічні громадяни такої можливості не мають.

Загальне враження: це саботаж, і метою є не мобілізація, а терор цивільного населення. Тому що звичайний арифметичний підрахунок показує: за день всі 10 ТЦК Києва здатні пропустити 350 людей, за місяць — 7000 (не мобілізованих, а оформлених). Якщо ЗСУ потребують кілька сотень тисяч, то така мобілізація триватиме довше, ніж війна.

Ще один нюанс. Розрекламовані послуги з супроводу юриста на ВЛК не мають практичного сенсу. Юриста в медичний кабінет не пустять. Краще на ці гроші взяти послугу у психолога. Або задонатити на дрони. Чи на автівку. Навіть пробухати буде розумніше.

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