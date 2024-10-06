Как пройти ВВК и получить законное освобождение от службы: записки очевидца

Related video

Как проходить ВВК и получить исключение из военной службы при наличии законных оснований: из первых уст. Актуально для Киева. Я надеюсь, что все уже поняли — обновление в "Реестр+" не имеет вообще никакого значения. Это пиар-проект имени Выскуба-Черногоренко. Реальное обновление данных происходит через ТЦК с получением свежих бумажных документов с печатями.

1 шаг. Все диагнозы нужно внести в "Хелси". Если вас когда-то признали ограниченно годным или установили такие диагнозы, нужно сначала зайти к врачам, чтобы они все это внесли в электронную базу данных. Все неоцифрованные медицинские документы в ТЦК не признают. Очень важны такие документы, как анализы, результаты МРТ и т. д. — все, что имеет отношение к болезни. 2 шаг. Попасть в ТЦК на ВВК добровольно из-за очередей возможно ровно в 05:00 утра. Есть люди, которые пришли в 04:30 или раньше — и их бусифицировали за нарушение комендантского часа. ВВК они прошли, однако не так, как планировали — и довольно успешно, несмотря на диагнозы, даже ужасные. 3 шаг. Если вы пришли добровольно, ВВК прямо в ТЦК не проводят, а направляют в учреждения здравоохранения. Для этого выдают соответствующие направления и отсрочку для прохождения врачей. Подкупить кого-то сейчас почти невозможно, поскольку тех, кого признали непригодными, направляют на еще одну комиссию, уже контрольную. Видимо, есть люди с крутыми связями и финансами, это могут сделать. Однако рядовые граждане такой возможности не имеют.

Общее впечатление: это саботаж, и целью является не мобилизация, а террор гражданского населения. Потому что обычный арифметический подсчет показывает: за день все 10 ТЦК Киева способны пропустить 350 человек, за месяц — 7000 (не мобилизованных, а оформленных). Если ВСУ нуждаются в нескольких сотнях тысяч, такая мобилизация продлится дольше, чем война.

Еще один нюанс. Разрекламированные услуги по сопровождению юриста на ВВК не имеют практического смысла. Юриста в медицинский кабинет не пустят. Лучше на эти деньги взять услугу у психолога. Или задонатить на дроны. Или на машину. Даже пробухать будет более разумно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно